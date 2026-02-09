Bursa Büyükşehir Belediyesi, kültür ve sanat yaşamına katkılarını sürdürüyor. 2025-2026 yılı, 'Bursa Tanpınar Yılı' ilan edilirken, bu kapsamda 'Üç Nefeslik Rüya' adlı gösteri seyirciyle buluştu.

BURSA (İGFA) - Ahmet Hamdi Tanpınar'ın metinlerinden yola çıkarak, okuma tiyatrosu ile çağdaş dansı aynı sahnede buluşturan gösteri, Tayyare Kültür Merkezi'nde sahnelendi.

Bursa Şehir Tiyatrosu oyuncuları ile Tuğçe Ulugün Tuna yönetimindeki çağdaş dans sanatçılarının ortak çalışması olan bu özel buluşmada, söz ve beden, eş zamanlı bir anlatı alanı olarak ele alındı.

Metinleri Prof. Dr. Seval Şahin tarafından derlenen, Ali Düşenkalkar'ın genel sanat yönetmenliğini üstlendiği ve Tuğçe Tuna'nın koreografisiyle sahneye taşınan gösteride, usta yazar Tanpınar'ın eserleri çağdaş bir sahne diliyle yorumlandı.

İzleyenlere farklı ve etkileyici bir sanat deneyimi sunan gösteri, sanatseverlerden tam not aldı.