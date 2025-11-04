Konya Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Bosna Hersek Mahallesi'nde faaliyetlerini sürdüren Selçuklu Gençlik Merkezi'ni ziyaret ederek gençlerle buluştu.

KONYA (İGFA) - Konya Selçuklu Belediyesi tarafından Bosna Hersek Mahallesi'ne kazandırılan ve özellikle üniversite öğrencilerinin vazgeçilmez adresi haline gelen Selçuklu Gençlik Merkezi, yeni eğitim döneminde de öğrencilerin uğrak noktası olmaya devam ediyor. Bünyesinde yer alan ders çalışma alanları, sosyal alanlar, kitap okuma ve eğlence bölümleri gibi birçok donatıyla öğrencilere önemli katkılar sağlayan ve onlara farklı vizyonlar kazandıran merkezin önemli bir ziyaretçisi vardı.

Eğitimin ve gençlerin her zaman en büyük destekçisi olan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu Gençlik Merkezi'ni ziyaret ederek merkezden hizmet alan gençlerle bir araya geldi.

Ziyaret kapsamında öğrencilerle sohbet eden Başkan Pekyatırmacı, gelen talep ve önerileri dinledi; öğrencilere vize sınavlarında başarı temennisinde bulundu. Merkezin sunduğu imkânlardan memnuniyet duyduklarını ifade eden öğrenciler ise Başkan Pekyatırmacı'ya sağlanan hizmetler için teşekkür etti.

BAŞKAN PEKYATIRMACI: 'GENÇLERİMİZİN HER ZAMAN YANINDA VE DESTEKÇİSİ OLAMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Selçuklu Belediyesi'nin gençlerin eğitimine, kişisel gelişimine ve sosyal yaşamına değer katan projelere öncülük eden vizyonunu Selçuklu Gençlik Merkezi aracılığıyla başarıyla sürdürdüğünü ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, ' Selçuklu Gençlik Merkezimiz üniversite öğrencilerinin en çok tercih ettiği mekanlar arasında yer almaya devam ediyor. Gençlerimizin yoğun ilgisi sonucu merkezimizi yeni yerine taşıyarak hizmet kapasitesini artırdık. Günlük ortalama 600 öğrencimizin faydalandığı merkezimizde gençlerimiz için her detayı düşündük. Kütüphanesi, kablosuz internet bağlantısı, kantini, 80 kişilik etüt salonu ve 100 kişilik konferans salonuyla gençlerimize konforlu bir ortam sunuyoruz. Burada, Selçuklu Gençlik Meclisi'nin düzenlediği aktivitelerin yanı sıra üniversite öğrenci toplulukları ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte sosyal, kültürel ve eğitim programları gerçekleştiriyor; onların kariyer planlarına katkı sağlanıyor. Gençlerimiz burada kendilerini evlerindeymiş gibi hissediyorlar, burası onlar için adeta sıcak bir yuva niteliği taşıyor. Fikirleriyle, enerjileriyle ve vizyonlarıyla geleceğe yön veren gençlerimiz; Selçuklumuzun en büyük gücü, en büyük umudu. Selçuklu Belediyesi olarak gençlerimizin her zaman yanında ve destekçisi olmaya, onlar için yeni projeler üretmeye devam edeceğiz' dedi.