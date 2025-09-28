Konya'da Selçuklu Belediyesi ile Türkiye Tenis Federasyonu iş birliğinde organize edilen T400 Masters Tenis Turnuvası sona erdi.KONYA (İGFA) - Selçuklu Belediyesi ve Türkiye Tenis Federasyonu iş birliğinde düzenlenen Selçuklu CUP T400 Masters Tenis Turnuvası, 18 -28 Eylül tarihlerinde Selçuklu Tenis Kortlarında gerçekleştirildi.

Türkiye’nin 25 farklı şehrinden 196 sporcunun katılım sağladığı turnuva büyük heyecana sahne oldu. 26 ayrı kategoride oynanan müsabakalarda sporcular dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele sergiledi. Sporseverler de turnuva boyunca kortlarda oynanan çekişmeli ve heyecan dolu karşılaşmaları ilgiyle takip etti.

Turnuvada dereceye giren sporcular için ödül töreni düzenlendi. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı da törene katılarak başarılı olan sporculara madalyalarını verdi. Törene Başkan Pekyatırmacı’nın yanı sıra Selçuklu Belediyespor Kulübü Başkanı Mustafa Yavuz Tezcan, Selçuklu Belediyespor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Ali Çakar ile Mustafa Uysal, Konyaspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Yönet ve Türkiye Tenis Federasyonu Konya İl Temsilcisi Ümit Dışpınar da katıldı.

Türkiye Tenis Federasyonu ile güzel bir organizasyona imza attıklarını belirten Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Selçuklumuzda her zaman spora en büyük değeri vermek için gayret ediyoruz. Bu noktada öncelikli olarak çocuklarımızın sporla buluşmasını temin ediyoruz. Daha çok sayıda çocuğumuzun sporla buluşması ve spor yapması için gayret ediyoruz. Spor okullarımız bu manada Türkiye’deki en büyük organizasyon. Yaz döneminde 15 bine yakın çocuğumuza spor yaptırdık. Kış döneminde de bu organizasyonumuz aynı şekilde devam ediyor ve yıl boyunca 20 binin üzerinde gencimize, çocuğumuza spor yaptırıyoruz. Tabii ki spor okullarımız Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezimiz için de önümüzü açıyor. Bugün Türkiye’nin en büyük amatör spor kulübüysek bunda spor okullarımızın büyük katkısı var. Şu anda 15 binin üzerinde lisanslı, 200’ün üzerinde de milli olmak üzere hem şehrimizi hem de ülkemizi gururla temsil eden sporcularımız var. Bu manada her branşta Konyamızda sporun gelişmesi için kulübümüzle birlikte çaba sarf ediyoruz" diye konuştu.

Başkan Pekyatırmacı, turnuvaya katılan tüm sporcularımıza teşekkür etti.