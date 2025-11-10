Selçuklu Belediyesi tarafından, vergi mükelleflerinin ödemelerini 08.00-17.00 saatleri arasında belediye veznelerinden veya e-belediye uygulamaları üzerinden kolaylıkla yapabileceği hatırlatıldı.

KONYA (İGFA) - Selçuklu Belediyesi, Emlak, Çevre Temizlik ve İlan Reklam Vergileri'nin 2025 yılı ikinci taksit ödemelerinin 1 Aralık'ta sona ereceğini bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada; Emlak, Çevre Temizlik ve İlan Reklam Vergilerinin Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere 2 eşit taksitte ödendiği belirtilerek vergi borcu olan mükelleflerin 1 Aralık tarihine kadar Emlak, Çevre Temizlik ve İlan Reklam Vergilerinin ikinci taksitlerini, TC kimlik numarası veya mükellef sicil numarası ile Selçuklu Belediyesi hizmet binası içerisinde yer alan veznelere nakit veya kredi kartı ile ödeyebilecekleri belirtildi.

Açıklamada ayrıca mükelleflerin Türkiye'nin her yerindeki PTT şubelerinden online sistem üzerinden mükellef sicil numarası ve TC kimlik numarası eklenerek ödeme yapabileceği gibi e-belediye uygulaması kapsamında internet üzerinden www.selcuklu.bel.tr web adresinden de kredi kartı veya banka kartı ile vergilerini ödeyebilecekleri hatırlatıldı.

Vergi ödemeleri için ATM ve internet bankacılığı uygulamasıyla mükelleflere kolaylıklar sağlandığına dikkat çekilen açıklamada; Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Yapı Kredi Bankası şubelerinden ve mobil uygulamaları ile internet bankacılığı sistemi üzerinden, Ziraat Bankası ve Halkbank ATM'lerinden de mükellef sicil numarası ile vergi ödenebileceği belirtildi.

Kredi kartı ile yapılan işlemlerde mükellefler anlaşmalı bankalardan Ziraat Bankası kredi kartlarına 6 taksit, diğer kredi kartlarına tek çekim yaparak hiçbir vade farkı oluşmadan ödeme imkânından faydalanabilecek. Sunulan hizmetlerle vatandaşların zaman kaybetmeden hızlı bir şekilde ödeme yapabileceği belirtilen açıklamada mükelleflerin gecikme zammına maruz kalmamaları için belirtilen süre içinde vergilerini ödemeleri gerektiği ifade edildi. Ayrıca ödeme süresi içinde ödenmeyen vergiler için 6183 sayılı Kanun gereğince gecikme zammının uygulanacağı konusunda da vatandaşlar uyarıldı.