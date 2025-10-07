Konya Şeker, 2025-2026 kampanya döneminde çiftçilere toplam 544 milyon 317 bin 913 lira avans desteği sağlayacak. Söüm ve motorin avans ödemeleri 8 Ekim 2025 saat 17:00'den itibaren hesaplara yatırılacak.

KONYA (İGFA) - Konya Şeker, 2025-2026 kampanya döneminde, 544 milyon 317 bin 913 TL'lik avans desteğiyle üreticiye can suyu oluyor.

377 milyon 196 bin 250 TL söküm avans ödemesinin yanında, 167 milyon 121 bin 663 TL motorin avansı veren Konya Şeker, toplamda 544 milyon 317 bin TL avans desteği sağlayacak.

PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, yeni kampanya döneminin söküm ve motorin avanslarını 8 Ekim 2025 saat 17:00 itibariyle üretici ortakların hesaplarına yatırmaya başlayadıklarını belirterek, ödemelerin şimdiden tüm üreticilere hayırlı olmasını temenni etti.