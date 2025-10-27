'Türkiye'nin Güçlü Altyapısı' parolasıyla Türk sporuna değer katan Konya Büyükşehir Belediyespor için 2025-2026 sezonu parlak geçiyor.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyespor takımları basketbol ve voleybolda yenilgi yüzü görmüyor.

Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde 7. Hafta maçında Konya Büyükşehir Belediyespor kendi saha ve seyircisi önünde iLab Basketbol'u ağırladı. 6 maçtır yenilmeyen sarı-siyahlılar çıkış arayan rakibini 81-77 mağlup etti ve seriyi 7 maça çıkardı.

Selçuklu Belediye Spor Salonu'nda oynanan karşılaşma başından sonuna kadar büyük çekişmeye sahne oldu.

Büyükşehir, maçın tüm periyotlarını üstün tamamladı. İlk periyodu 16-14 önde bitiren sarı-siyahlılar ikinci periyotta ise farkı 10 çıkartarak soyunma odasına rahat girdi: 43-33. 3.periyotta konuk ekip maça ortak olmaya çalışsa da Büyükşehir final periyoduna 55-53'lük skorla girdi.

Son periyotta hem tribün hem de sporcuların büyük coşkusuyla mücadeleyi kazanan taraf 81-77'lik skorla Konya Büyükşehir Belediyespor oldu.

Yenilmezlik serisini 7 maça çıkaran Büyükşehir bu sonuçla puanını 14 yaptı.

Sarı-siyahlı ekip ligin 8. Haftasında Kahramanmaraş deplasmanında Kipaş İstiklal Spor'ın konuğu olacak. 1 Kasım Cumartesi günü Merkez Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 18.15'te başlayacak.

BÜYÜKŞEHİR VOLEYBOLDA DA SERİYE BAĞLADI

Türkiye Erkekler 2. Lig 4. Grupta yer alan Büyükşehir, tıpkı basketbol takımı gibi yenilmezlik serisiyle yoluna devam ediyor.

Ligin 3. Haftasında evinde Seydişehir Cimnastik Voleybol ile karşılaşan sarı-siyahlılar setlerde 2-0 geriye düşmesine rağmen tie break seti sonucunda mücadeleden 3-2 galip ayrıldı.

Maçın ilk iki seti 21-25, 18-25'lik sonuçlarla konuk takımın üstünlükleriyle geçildi. 3. seti 25-21 kazanan Büyükşehir, heyecanı 4. sete taşıdı. 4. seti de 25-22 önde bitiren sarı-siyahlılar, büyük çekişmeye sahne olan tie break setini 15-12 kazanarak mücadeleden 3-2 galip ayrıldı.

Bu sonuçla yenilmezlik serisini 3 maça çıkaran Büyükşehir puanını 8'e çıkarttı ve zirve takibini sürdürdü.

Büyükşehir Voleybol Takımı ligin 4. Haftasında Kayseri deplasmanında Elit Voleybol ile karşılaşacak. 2 Kasım Pazar günü Kayseri Atatürk Spor Salonu'nda oynanacak mücadelenin başlama saati 13.00.