Kültür Yolu Festivali kapsamında gerçekleştirilecek 22. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali ve kültürel etkinliklerle ilgili Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Konya Valisi İbrahim Akın ve Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Uzbaş basın toplantısı düzenledi.KONYA (İGFA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamında düzenlenecek 22. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali hakkında basın toplantısı gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi Taş Bina Kültür Sanat’ta düzenlenen toplantıda konuşan Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, Konya’nın asırlardır medeniyetin kalbi olmuş, tarihe yön veren, pek çok ilim ve irfan insanını bağrında yetiştirmiş müstesna bir şehir olduğunu söyledi. Uzbaş, Konya’nın her daim Türkiye’nin en önemli kültür buluşmalarına ev sahipliği yaptığını vurgulayarak, 20-30 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek Mistik Müzik Festivali'nin yalnızca bir müzik etkinliği değil farklı inançları farklı kültürlerin ve farklı coğrafyaların ortak bir zeminde buluştuğu bir barış ve kardeşlik şöleni olacağını söyledi.

Konya Valisi İbrahim Akın da 22. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali’nin müziğin evrensel diliyle hem kültürel mirası yaşattığını hem de barış ve hoşgörü mesajlarını sanat aracılığıyla tüm dünyaya duyurduğunu belirterek, “Kültür Yolu Festivali’ne emek veren Kültür ve Turizm Bakanlığı’mıza, Konya Büyükşehir Belediyemize, katkı sunan tüm sanatçılarımıza, görev alan herkese ve siz değerli katılımcılarımıza teşekkür ediyorum. Tüm hemşehrilerimizi ve şehrimizi ziyaret edecek misafirlerimizi etkinliklerimize katılmaya davet ediyorum.” dedi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan ise Türkiye Kültür Yolu Festivalleri’nin bir dünya markası haline geldiğine dikkati çekti.

Açılışın ardından Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Konya Valisi İbrahim Akın, Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Uzbaş ve beraberindeki heyet, Meydan Evlerinde Sanat, Hat ve Ebru Sergisi’ni, Depo No:4’te Ayna-Anadolu Göğünün İpek Mahyası temalı Konya Vakıf Eserleri Fotoğraf Sergisi’ni, Tantavi Kültür Sanat Merkezi’nde ise Adil-i Mutlak Sergisi’ni (Klasik İslam Sanatları) ziyaret etti.