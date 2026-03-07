Çanakkale Belediyesi ile Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) iş birliğinde yürütülen Anne Destek Eğitimi Programı kapsamındaki eğitimler tamamlandı.

ÇANAKKALE (İGFA) - 2025 Kasım ayında, gönüllü eğitici Hatice Okyar liderliğinde başlayan program, Çanakkale Belediyesine bağlı Barbaros Sosyal Yaşam Evi'nde gerçekleştirildi. Program kapsamında haftada bir gün bir araya gelen anneler, çocuk gelişimi, iletişim ve ebeveynlik sürecine ilişkin eğitimler aldı. Anneler, yaklaşık üç saatlik eğitim programına katılırken çocukları ise Sosyal Yaşam Evi oyun odasında okul öncesi eğitim etkinliklerine katıldı.



Anne Destek Eğitimi Programı ile annelere, çocukların gelişim süreçlerini desteklemeye yönelik bilgi ve beceriler kazandırılırken ebeveynlerin çocuklarıyla ev ortamında gerçekleştirebilecekleri etkinlikler konusunda da ailelere rehberlik edildi.



Programın sonunda ise eğitimi tamamlayan annelere katılım sertifikaları takdim edildi.