Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, 2026 tarımsal üretim sezonu maliyetlerini azaltmak ve belediye öz kaynaklarını daha verimli kullanmak amacıyla önemli bir çalışma gerçekleştiriyor. Kent genelindeki park ve yeşil alanlarda kullanılmak üzere, Akçakale İşletmesi'nde belediyenin kendi personeli ve imkânlarıyla çınar fidanı üretimi sürdürülüyor.

ŞANLIURFA (İGFA) - Akçakale işletme bünyesinde yaklaşık 20 bin adet çınar fidanının gelişim süreçlerini tamamlaması amacıyla dikimi gerçekleştirildi. Uzman mühendis ve teknik personeller tarafından bakım ve gelişim süreçleri titizlikle devam eden fidanlar, belirli olgunluğa ulaştıktan sonra belediyenin Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı'na teslim edilecek.

Gelişim süreçlerini tamamlayan çınar ağaçları; şehir genelindeki parklar, rekreasyon alanları, refüjler ve yeni oluşturulacak yeşil alan projelerinde değerlendirilecek. Böylece hem dışa bağımlılık azaltılacak hem de peyzaj uygulamalarında önemli ölçüde maliyet tasarrufu sağlanacak.

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Halil Hatipoğlu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, 'Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi olarak üretim maliyetlerini azaltmak ve öz kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanmak amacıyla Akçakale İşletmemizde 20 bin çınar fidanını gelişim süreçlerini tamamlamaları için toprakla buluşturduk. Kendi üretimimiz olan ağaçlarımızın bakım ve gelişim süreçleri tamamlandıktan sonra, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığımız aracılığıyla şehrimizin yeşil alanlarında değerlendireceğiz' Dedi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin kendi imkânlarıyla gerçekleştirdiği bu üretim modeliyle, Şanlıurfa'nın yeşil dokusunun güçlendirilmesi, sürdürülebilir kentleşme anlayışının desteklenmesi ve kamu kaynaklarının daha etkin kullanılması amaçlanıyor.