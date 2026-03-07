Kadınların hayatın her alanında daha güçlü ve eşit haklara sahip olduğu bir kent hedefiyle hareket eden Bursa Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü unutmadı. Belediyede çalışan kadınların 8 Mart'ı, kendilerine hediye edilen çiçeklerle kutlandı.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi tarafından, Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası ve BUSKİ Genel Müdürlüğü'nde görev yapan kadın çalışanlara çiçek hediye edildi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında hediye edilen çiçeklerde, 'Değerli kadınlar, emeğinizle geleceğimize ışık oluyorsunuz. Biz inanıyoruz ki eşitlik birlikte mümkün. Birlikte daha güçlü, daha adil yarınlara:' yazılı bir not da yer aldı.