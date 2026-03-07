Bursa'da Nilüfer Belediyesi'nin Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlediği Ramazan Sokağı etkinliklerinin son konuğu sevilen müzik grubu Ezginin Günlüğü oldu. Meydanı dolduran vatandaşlar, grubun unutulmaz şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti.

BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi, Ramazan ayının birleştirici ruhunu Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan Nilüfer Ramazan Sokağı ile yaşatmaya devam ediyor. Sevilen sanatçıların konserleri, hemşehri derneklerinin buluşmaları ve renkli etkinliklere ev sahipliği yapan alan, her akşam ilçe sakinlerini bir araya getiriyor.

Ramazan Sokağı etkinlikleri kapsamında sahne alan son isim, Türk müziğinin sevilen gruplarından Ezginin Günlüğü oldu.

Grup konser boyunca 'Eksik Bir Şey', 'Düşler Sokağı', 'Ebruli' ve 'Hişt' gibi yıllardır dillerden düşmeyen şarkılarını Nilüferliler için seslendirdi.

Konseri, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve eşi Nuray Özdemir de meydanı dolduran vatandaşlarla birlikte izledi. Özdemir çifti, konseri takip eden çok sayıda kişiyle birlikte grubun sevilen şarkılarına eşlik etti.

Etkinliğin sonunda sahneye gelerek sanatçılara çiçek takdim eden Başkan Şadi Özdemir, Cumhuriyet Meydanı'nı dolduran vatandaşlara gösterdikleri ilgi için teşekkür etti. Ramazan ayının dayanışma ve paylaşma iklimine dikkat çeken Başkan Şadi Özdemir, etkinliklerin süreceğini belirterek, 'Birlik ve beraberlik içinde, aynı duygularda Ramazan boyunca Nilüfer Ramazan Sokağı'nda buluşmaya devam edelim' dedi.