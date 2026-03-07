Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Malatya'ya kazandırılacak Bilim Merkezi'nin protokolünün İstanbul'da imzalandığını açıkladı.

MALATYA (İGFA) - Hayırsever iş insanı Ömer Gümüştekin tarafından yapılacak Bilim Merkezi; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nın katkılarıyla hayata geçirilecek.

Malatya'nın bilim ve teknoloji altyapısını güçlendirecek önemli bir yatırım için ilk adım atıldı. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Malatya'ya kazandırılması planlanan Bilim Merkezi'nin protokolünün İstanbul'da imzalandığını duyurdu. Protokol, Malatyalı İş Adamları Derneği (MİAD) tarafından İstanbul'da düzenlenen iftar programında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın teşrifleriyle imzalandı.

GENÇLER BİLİM VE TEKNOLOJİYLE BULUŞACAK

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, kurulacak Bilim Merkezi'nin gençler için önemli bir eğitim ve araştırma alanı olacağını belirterek, 'Malatya'ya kazandıracağımız Bilim Merkezi ile çocuklarımızın ve gençlerimizin bilimle, teknolojiyle, üretimle daha erken yaşlarda buluşmasını hedefliyoruz. Bu merkez gençlerimizin merak ettiği, araştırdığı ve ürettiği bir ilim ve teknoloji yuvası olacak. Aynı zamanda bilim ile hikmetin buluştuğu, aklın ve irfanın birlikte yol aldığı bir merkez olarak Malatya'mızın geleceğine önemli katkılar sağlayacaktır. İnanıyorum ki burada yetişen gençlerimiz, yarının bilim insanları, mühendisleri ve girişimcileri olarak ülkemizin kalkınmasında söz sahibi olacaklardır' açıklamalarında bulundu.

HAYIRSEVER DESTEKLİ ÖNEMLİ YATIRIM

Hayırsever iş insanı Ömer Gümüştekin tarafından Malatya'ya kazandırılacak Bilim Merkezi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın vizyonu, TÜBİTAK'ın bilimsel desteği ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nın Milli Teknoloji Hamlesi ruhunu taşıyan eğitim yaklaşımıyla hayata geçirilecek.

BAŞKAN ER'DEN TEŞEKKÜR

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, yatırımın hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, 'Malatya'mızın geleceği için büyük önem taşıyan bu yatırımın hayata geçmesine katkı sunan Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mehmet Fatih Kacır'a, kıymetli hayırseverimiz Sayın Ömer Gümüştekin'e, MİAD Başkanımız Sayın Yunus Akdaş ve değerli yönetimine, Genç MİAD ekibine ve tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Şehrimize hayırlı olsun' dedi.