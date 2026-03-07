Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Ramazan Sohbetleri'nin konuğu olan Kanadalı yazar Jenny Molendyk, 'İslam Yolculuğum' başlıklı programda Müslüman oluş hikayesini dinleyicilerle paylaştı.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin Ramazan etkinlikleri kapsamında düzenlenen Ramazan Sohbetleri adlı söyleşi programının dün akşamki konuğu, Kanadalı yazar Jenny Molendyk oldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve eşi Arzu Genç'in de izlediği söyleşide Hristiyanlıktan Müslümanlığa geçişini anlatan Molendyk, 'Müslümanlık bana Allah'tan bir hediyedir' dedi.

'HAYATIMDA İLK KEZ EZAN SESİ DUYDUM'

Kanada vatandaşı olan ve muhafazakar Hristiyan bir ailede yetişen Jenny Molendyk, üniversite yıllarında tanıştığı Müslüman bir arkadaşının hayatında yeni bir kapı açtığını söyledi. İslamiyetle ilk tanışma sürecini anlatan Molendyk, şunları kaydetti: 'Kanada'da Müslüman bir arkadaşımla tanıştıktan sonra onun Hz. Adem, Hz. Davud gibi peygamberlere inandığını öğrendim. Dinlerimizin bu kadar ortak yönü olduğunu bilmiyordum. Aslında Müslümanlara tercümanlık yapabilmek için İslam dinini araştırmaya başladım. Bir gün arkadaşım bana İngilizce bir Kur'an-ı Kerim getirdi. O zaman Müslüman olmaya hiç niyetim yoktu. Sadece 'Kur'an'ın içinde ne var' diye merak ederek okumaya başladım. Anlamadığım bölümleri Müslüman arkadaşlarıma sordum. Bir gün beni Cuma namazına davet ettiler. Küçük bir camiye girdik. İçeride koltuk, sıra gibi hiçbir şey yoktu; sadece mihrap vardı ve insanlar zikir ediyordu. Benim kafam hala karışıktı çünkü Müslüman değildim ve ne yapacağımı bilmiyordum. Tam o sırada ezan okundu. Hayatımda ilk kez ezan sesi duydum. Herkes omuz omuza saf tutarak namaz kıldı. Ben de onlara katılmaya karar verdim. Nasıl kılacağımı bilmiyordum, sadece hareketlerini tekrarladım. Namazda Fatiha'dan sonra herkesin aynı anda ve aynı tonda 'Amin' demesi tüylerimi diken diken etti. Önceki hafta kilisedeydim; insanlara iyi hissettirmek için dans ve benzeri şeyler yapılıyordu. Ama burada insanlar secde ediyordu. İçimden 'Bu gerçek bir ibadet' dedim ve çok etkilendim. O gece Allah'a, 'Hristiyanlık ve İslam arasında bana doğru yolu göster' diye dua ettim. O samimi duadan sonra hayatım tamamen değişti.'

'SORULARIMIN HEPSİNE CEVAP BULDUM'

Molendyk, İslamiyetle ilgili sorduğu sorulara aldığı cevapların kendisini derinden etkilediğini ifade ederek şöyle konuştu: 'Hristiyanlıkla ilgili sorduğum sorulara bir din adamı doyurucu cevap verememişti ve bana sadece 'Bu din, inanman gerekir' demişti. İngiltere'den gelen Müslüman olmuş bir hoca ise bana 'Jenny, istediğin soruyu sorabilirsin. Bu din haktır ve her sorunun bir cevabı vardır' dedi. Bu söz beni çok rahatlattı. Sonra bana 'Tek bir Allah'a inanıyor musun? Hz. İsa'ya ve Hz. Muhammed'in son peygamber olduğuna inanıyor musun?' diye sordu. Ben de 'Evet' dedim. Bunun üzerine 'O zaman git abdest al, Müslüman olacaksın' dedi. Ben ise 'Bunu düşünmem lazım' diye cevap verdim. İki büyük korkum vardı: yalnızlık ve tesettür. Müslüman olursam arkadaşlarımı, ailemi ve işimi kaybedebileceğimi düşünüyordum. Tesettüre girersem herkes bunu anlayacaktı. Ama arkadaşlarım beni yalnız bırakmayacaklarını söyleyince güç buldum ve Müslüman olmaya karar verdim.'

'ALLAH'TAN BENİ SEÇTİ'

Müslüman olduktan sonra ailesinin bu durumu kabullenmekte zorlandığını belirten Molendyk, sözlerini şöyle tamamladı: 'Bir insan İslam'ı kabul ederse bu Allah'tan bir hediyedir. Bana 'İslam'ı ne zaman seçtin?' diye soruyorlar. Ben de 'Ben seçmedim, Allah beni seçti' diyorum. Müslüman olduktan sonra hayatımı Allah için yaşamaya başladım. Ailem için bu durum çok zordu. Annem ve babam internette buldukları olumsuz şeyleri bana gönderiyorlardı. Ama Müslüman olduğum için çok minnettarım. Birkaç yıl sonra Türkiye'ye geldim. Şimdi kitap yazıyor, İslam'ı anlatıyorum. Kanada'da tanıştığım, ahlaklı ve iyi bir insan olan Türkiye vatandaşı biriyle evlendim ve daha sonra Türkiye'ye yerleştik.' Programın sonunda katılımcılar Jenny Molendyk'e sorular yöneltti. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de Molendyk'e günün anısına hediye takdim etti.