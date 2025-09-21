Malatya Büyükşehir Belediyesi, her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında bu yıl da anlamlı etkinliklere imza attı. Vatandaşları sürdürülebilir ulaşım, fiziksel aktivite ve çevre bilinci konularında farkındalığa teşvik etmeyi amaçlayan etkinlikler büyük bir coşku içerisinde gerçekleşti.MALATYA (İGFA) - Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er’in de katılımıyla gerçekleştirilen bisiklet turu ile başladı. Başharık İstanbul Evleri önünden başlayan tur, bisiklet tutkunlarının ve sporseverin katılımıyla renkli görüntülere sahne oldu.

100. Yıl Parkında gerçekleştirilen programlar öncesinde kısa bir konuşma gerçekleştiren Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, “Avrupa Hareketlilik Haftasına katılım sağlayan bütün sporseverlere teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Er konuşmasının devamında, Malatya'yı daha fazla nasıl yaşanabilir, insanlarımız nasıl daha fazla mutlu olabilir bununla ilgili çalışmalar gerçekleştirmek için çalıştıklarını belirterek, "İnsanlarımızın daha rahat ve ferah bir şekilde yaşamalarını sağlamak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Bir taraftan şehrimizi ayağa kaldırırken bir taraftan da yollarımızı da yaya yürüyüş alanları ile bisiklet yollarını da yaparak vatandaşlarımızın hizmetine hızlı bir şekilde sunacağız" dedi.

Daha sonra 100. Yıl Parkında etkinliklere geçilirken, bisiklet yarışmasında dereceye girenler ödüllendirildi.

Kategoride birinci olan sporculara bisiklet hediye edilirken, ikincilere kask, dizlik ve eldiven üçüncü yarışmacılara ise kask ve eldiven hediye edildi.