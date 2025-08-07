Meram Belediyesi’nin geleneksel “Düz Bisiklet Yarışları”, çocuklara sporu sevdirmek ve mahalle kültürünü güçlendirmek amacıyla bu yıl da büyük bir heyecanla tamamlandı. Gödene, Uluırmak ve Çaybaşı mahallelerinde düzenlenen yarışlarda çocuklar hem yarıştı hem eğlendi; protokol üyeleri de pedal çevirerek destek verdi.KONYA (İGFA) - Meram Belediyesi, sağlıklı yaşam bilinci aşılamak, spor sevgisini artırmak ve mahalle kültürünü pekiştirmek için düzenlediği “Düz Bisiklet Yarışları”nı bu yıl da coşkuyla gerçekleştirdi.

Gödene Mahallesi’nde başlayıp Uluırmak ve Çaybaşı mahallelerinde sona eren yarışlar, renkli görüntülere sahne oldu.

2012-2019 doğumlu çocuklar, 6-7, 8-10 ve 11-13 yaş kategorilerinde yarıştı. Ailelerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, çocukların heyecanı ve mutluluğu göz kamaştırdı.

PROTOKOL PEDAL ÇEVİRDİ, MAHALLE RUHU KAZANDI

Yarışların final gününe AK Parti Konya Milletvekili Latif Selvi, AK Parti Konya İl Başkan Vekili Samed Safa Kaya, Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, Bisiklet Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Okur, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Bisiklet Federasyonu İl Temsilcisi Ali Demirel, AK Parti Meram İlçe Başkan Vekili Ahmet Pırıltı, belediye meclis üyeleri ve mahalle muhtarları katıldı.

Protokol üyeleri, bisiklet sporuna dikkat çekmek için çocuklarla birlikte pedal çevirdi.Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, ödül töreninde yaptığı konuşmada, “Konya, bisikletle özdeşleşmiş bir şehir. Türkiye’nin ilk olimpik veledromu Meram’da. Bu yarışlarla binlerce çocuğumuza ulaştık. Bisiklet sevdamız ömür boyu sürecek” dedi.

AK Parti Konya Milletvekili Latif Selvi, “Konya, geçmişte büyük bisiklet şampiyonları yetiştirdi. Bu çocuklar geleceğin şampiyonları olacak” diyerek Meram Belediyesi’ne teşekkür etti.

“SPOR VE MAHALLE KÜLTÜRÜ BİR ARADA”

Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, Meram’daki gençlik ve spor yatırımlarından duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Bisiklet Federasyonu’ndan Ercan Okur, ailelerin ilgisinin bisiklet sporunu ileriye taşıyacağını vurguladı. AK Parti Konya İl Başkan Vekili Samed Safa Kaya, etkinliğin mahalle ruhunu güçlendirdiğini belirtirken, AK Parti Meram İlçe Başkan Vekili Ahmet Pırıltı, “Cıvıl cıvıl bir ortamda çocuklarımızla buluştuk. Meram Belediyesi’ni tebrik ediyorum” dedi.