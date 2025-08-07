Sakarya'da 10 Ağustos Pazar günü Ayçiçeği Bisiklet Vadisi, adrenalin ve eğlence dolu unutulmaz bir akşama ev sahipliği yapacak. 18.30’da gerçekleştirilecek MTB Eliminatör Dünya Kupası’nda yarışlar ve gösterilerin ardından 54 şanslı kişiye bisiklet hediye edilecek.SAKARYA (İGFA) - Dünya genelinden en iyi bisikletçilerin katılımıyla gerçekleştirilecek MTB Eliminatör Dünya Kupası yarışları, izleyenlere nefes kesen anlar yaşatacak.

Bu yarışlarla Sakarya, bir kez daha uluslararası bir organizasyonla bisiklet sporunun merkezi olma yolunda önemli bir adım atacak.

Yarışların ardından akrobatik motosiklet gösterileri ve konser düzenlenecek ve etkinliğin finalinde ise katılımcılar arasında yapılacak çekilişle 54 adet bisiklet hediye edilecek.

Bisiklet kazanmak isteyenler etkinliği tribünde takip edecek ve kendilerine verilen numaralar üzerinden çekiliş gerçekleştirilecek. Bisiklet hediyeleri ise hemen ardından kendilerine takdim edilecek.

Bisiklet Vadisi hem yarış heyecanı hem müzik keyfi hem de sürpriz hediyelerle dolu bir gün yaşatacak.