Konya'da Karatay Belediyespor, altyapıdan yetişen genç sporcularıyla yeni sezona güçlü bir başlangıç yaptı. U14, U15, U16 ve U18 takımlarıyla mücadele eden Karatay Belediyespor, liglerdeki üstün performansıyla Konya futbolunun geleceğine katkı sağlıyor.

KONYA (İGFA) - Konya'da Karatay Belediyespor'un alt yaş kategorilerindeki takımları, 2025-2026 sezonunda gösterdikleri başarılı performansla dikkat çekiyor. U14, U15, U16 ve U18 takımları, liglerdeki istikrarlı oyunları ve elde ettikleri sonuçlarla Karatay'ı ve Konya'yı en iyi şekilde temsil ediyor.

U18 TAKIMI FIRTINA GİBİ BAŞLADI

Konya Amatör Küme U18 Ligi C Grubu'nda mücadele eden Karatay Belediyespor U18 Takımı, sezona etkileyici bir başlangıç yaptı. Üst üste kazandığı 4 maçta rakip filelere 43 gol gönderen ekip, yalnızca 1 gol yiyerek savunmadaki başarısını da ortaya koydu.

U16 Ligi'nde çıktığı 7 maçın tamamını kazanarak yenilgi yüzü görmeyen Karatay Belediyespor U16 Takımı, attığı 34 gole karşılık yalnızca 4 gol yedi. Takımın disiplinli oyunu ve kolektif futbol anlayışı, liderliğini perçinliyor.

U14 VE U15 TAKIMLARINDAN ORTAK BAŞARI

Gelişim liglerinde mücadele eden U14 ve U15 takımları, oynadıkları 9 maçta 8 galibiyet ve 1 mağlubiyet elde etti. İki ekip toplamda 57 gol atarken yalnızca 9 gol yedi. Bu performans, altyapının tüm yaş kategorilerinde aynı istikrarı sürdürdüğünü gösteriyor.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay Belediyespor'un başarılarını değerlendirerek, 'Genç sporcularımızın gösterdiği başarı, güçlü altyapımızın bir sonucudur. Amacımız Karatay'ı sadece Konya'da değil, Türkiye genelinde sporda örnek bir merkez haline getirmek' dedi. Başkan Kılca, ayrıca A Takımın Süper Amatör Küme hedefi doğrultusunda şampiyonluk yolunda mücadele ettiğini belirterek, 'Teknik ekibimiz ve sporcularımızın disiplinli çalışması hedeflerimize ulaşmamızda en büyük destekçimiz olacak. Belediye olarak biz de her zaman yanlarında olarak gençlerimizin gelişimine katkı sağlamaya devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.

TEKNİK KADROYA TEŞEKKÜR

Başkan Kılca, elde edilen başarılarda altyapı yönetimi, antrenörler ve teknik ekibin özverili çalışmalarının büyük rol oynadığını vurguladı: 'Bu başarı, sahadaki sporcularımız kadar, onlara gece gündüz emek veren antrenörlerimizin ve teknik heyetimizin eseridir.'