Geleneksel aşıklık kültürünü yaşatmak amacıyla Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 12. Uluslararası Ege Aşıklar Bayramı için Denizli'ye gelen ozanlar, unutulmaz bir kültür şöleni sundu.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli'de uluslararası kimlik kazanarak gelenekselleşen Aşıklar Bayramı, bu yıl 12. kez gerçekleştirildi. Bu özel geceye, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Başkan Vekili Ali Marım, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda davetli katıldı.



AŞIKLARIN ATIŞMALARI BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI



Bugüne kadar Türkiye'nin farklı bölgelerinden 219, Türk dünyasından 44 ozan olmak üzere toplam 263 aşığın Denizli'de sahne aldığı kültür şölenine, bu yıl Türkiye'den 8, Türk dünyasından 4 ve Bulgaristan'dan 1 ozan olmak üzere 13 ozan katılarak Anadolu'nun köklü kültür mirasını günümüze taşıdı. Ozanlar, sazları ve şiirleriyle, Türk kültüründe düşüncelerin söz aracılığıyla aktarılması geleneğini sürdürerek; dostluk, sevgi ve kardeşlik temalarını dile getirdi.



Gecenin en heyecan verici anları ise, aşıkların hazırcevaplık ve doğaçlama yeteneklerini sergiledikleri atışmalardı. Usta ozanların birbirlerine meydan okuyan, mizah ve derinlik yüklü dizeleri, izleyicilerden büyük alkış topladı. Bu kültürel şölenin onur konuklarından biri olan ve Ege Bölgesi'nin bu alandaki tek temsilcisi Denizlili Ozan Nihat da geleneğin canlı tutulmasındaki rolüyle büyük ilgi gördü.



BAŞKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN AŞIKLARA TEŞEKKÜR



Aşıklık kültürünün temsilcilerini Denizli'de ağırlamaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, 'Geleneklerimizi yaşatmak ve kültürümüzün bu köklü mirasına sahip çıkmak adına bu yıl da Denizli'mizde Türk dünyasından gelen aşıklarımızı misafir etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Geçtiğimiz yıllarda daha küçük salonlarda yapılan etkinliğimizi, bu yıl yoğun ilgi nedeniyle Mehmet Gazi Salonu'na taşıdık. Bir sonraki yıl bu salona da sığmayacağımıza inanıyorum. Aşıklarımız sazlarıyla, sözleriyle ve yüreklerindeki duygularla, bu toprakların kültürel zenginliğini ve birliğini bize bir kez daha hatırlatıyor. Aşıklarımıza kültür, turizm ve sanat şehri olan Denizlimize bir kez daha hoş geldiniz demek istiyorum. Bu kültür şölenini bizlere yaşattıkları için kendilerine teşekkür ediyorum' dedi.



AŞIKLAR BAŞKAN ÇAVUŞOĞLU'NU MAKAMINDA ZİYARET ETTİ



Etkinlik öncesi ise yurt içi ve yurt dışından Denizli'ye gelen 14 ozan, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'nu makamında ziyaret etti. Ziyarette ozanlar, özel yazdıkları deyiş ve manilerle teşekkürlerini iletti. Başkan Çavuşoğlu, sanatın her rengini Denizli'de buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek etkinliğe katılım gösteren ozanlara teşekkür etti.