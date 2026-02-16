Malatya Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı hususunda engelli vatandaşların sosyal hayata katılımını sağlamak ve istihdamlarını artırmak amacıyla yürüttüğü çalışmalara devam ediyor.

MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde düzenlenen ücretsiz EKPSS (Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı) hazırlık kursları, engelli bireylerin kamu kurumlarında istihdam edilmesine önemli katkılar sunuyor.

EKPSS hazırlık kurslarına katılan engelli öğrenciler, sunulan eğitimlerden dolayı memnuniyetlerini dile getirerek, sağlanan bu imkânın hayatlarında önemli bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

Geçmiş dönemlerde kurslara katılarak EKPSS'de başarı sağlayan ve kamu kurumlarına atanan engelli memurlar ise Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin sunduğu bu eğitimlerle çalışma hayatına adım atmalarında büyük rol oynadığını belirtti.