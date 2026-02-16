Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), sanata ve genç müzisyenlere destek amacıyla Mustafa Kemal Mahallesi'nde bulunan Müzik Stüdyosu'nu ücretsiz olarak Başkentlilerin hizmetine sunmaya devam ediyor.

ANKARA (İGFA) - 'Stüdyo Senin' diyerek hizmete açtığı Müzik Stüdyosu'nda genç sanatçılara ücretsiz üretim alanları sunan Ankara Büyükşehir Belediyesi, Türk musikisinin önemli enstrümanlarından ney'i Başkentlilerle buluşturuyor.

18-45 yaş aralığındaki Başkentliler profesyonel ortamda ney eğitimi alırken, 15-35 yaş aralığındaki gençler ise stüdyonun kayıt ve prova imkânlarından ücretsiz yararlanabiliyor.

'Stüdyo Senin' anlayışıyla yürütülen proje kapsamında 15-35 yaş aralığındaki gençler, profesyonel ekipmanlarla donatılmış kayıt ve prova odalarından randevu sistemiyle ücretsiz yararlanabiliyor.

Cepa AVM'nin arkasında yer alan ve 09.00-17.00 saatleri arasında hizmet veren stüdyo; ses yalıtımlı kayıt odası, prova alanı ve teknik ekipmanlarıyla özellikle öğrenciler için önemli bir fırsat oluşturuyor.

Müzik Stüdyosu bünyesinde ayrıca 18-45 yaş aralığındaki Ankaralılara yönelik 13 haftalık ücretsiz ney kursu düzenleniyor. Cumartesi günleri 15'er kişilik gruplar hâlinde 10.00 ve 11.00 saatlerinde gerçekleştirilen eğitimlerde katılımcılar, Türk musikisinin önemli enstrümanlarından ney'i öğrenme fırsatı buluyor.