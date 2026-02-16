Bursa'nın İznik ilçesinde yerel belediye gerçekleştirdiği Sıfır Atık Projesi İle atık pilleri tiyatro biletine dönüştürüyor.

BURSA (İGFA) - Yaşanabilir bir dünya için Sıfır Atık projesinin önemine dikkat çeken İznik Belediyesi bu alanda farkındalık oluşturacak bir projeye imza atıyor.

Atık pillerini İznik Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü'ne teslim eden kişilere Ahmet Vefik Paşa Bursa Devlet Tiyatrosunda gerçekleşen tiyatro için bilet veriliyor. İlk tiyatro etkinliği 15 Şubat Pazar günü 'Barış Adası' adlı çocuk oyunuyla gerçekleşti. Bilet alan vatandaşların ulaşımı da yine İznik Belediyesi tarafından gerçekleştirildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta 'Sıfır Atık Projesi' her alanda üzerinde titizlikle durduğumuz, yaşanılabilir bir dünya için büyük önem arz etmekte. Bununla ilgili her alanda farkındalık çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bunlardan biri de atık pillerin tiyatro biletine dönüşmesi. Bu kapsamda belediyemize atık pillerini getiren hemşehrilerimize tiyatro biletlerini veriyoruz. Aynı zamanda tiyatroya ulaşımlarını da yine sağlıyoruz. Hem doğamızı koruyor hem de çocuklarımızı sanatla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz.' diye konuştu.

1 PİL 4 METREKÜP TOPRAĞI ZEHİRLİYOR

İlk etapta vatandaşlar bu proje kapsamında bir haftada toplam bin 500 atık pili İznik Belediyesi'ne getirdiler.

1 kalem pil 4 metreküp toprağı zehirli hale getirmekte ve zehirlenen toprakta üretim yapılamaz hale gelmektedir. Bu kapsamda yapılan çalışma ile bir haftada toplanan bin 500 atık pil ile 6 bin metreküp toprak zehirlenmekten kurtuldu.