Denizli Büyükşehir Belediyesi, kentin doğal ve kültürel mirasını sporla buluşturan vizyon projelerinden biri olan Lykos Yarı Maratonu ile uluslararası arenada dikkat çekmeye devam ediyor.

DENİZLİ (İGFA) - Arnavut kaldırımı ve asfalt zeminin birleştiği, inişli çıkışlı etaplarla zenginleştirilen parkuruyla 7'den 70'e tüm koşuculara hem zorlu hem de keyifli bir deneyim sunan Lykos Yarı Maratonu, yalnızca bir spor etkinliği değil; Denizli'nin tarihini, doğasını ve turizm potansiyelini dünyaya tanıtan önemli bir marka haline geldi.

Lykos Yarı Maratonu, dünyanın en büyük yarı maratonlarından biri olarak kabul edilen Barcelona Yarı Maratonu Fuarı'nda üç gün boyunca tanıtıldı.

Her yıl geleneksel olarak Barcelona Yarı Maratonu öncesinde kapılarını açan fuar, bu yıl da 36 bin kayıtlı sporcunun katıldığı organizasyonlarla gerçekleştirildi.

Bu kapsamda Lykos Yarı Maratonu, Türkiye'de düzenlenen yarı maratonlar arasında yurt dışında tanıtımı yapılan ilk organizasyon olarak önemli bir başarıya imza attı.



ULUSLARARASI KATILIMCILAR BÜYÜK İLGİ GÖSTERDİ



Barselona'daki tanıtım çalışmalarına Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Özgür Başkurt, Spor Hizmetleri Şube Müdürü Faruk Işık ve Spor Tesisleri Şube Müdürü Engin Altınay da katıldı.

Barselona'da açılan 'Lykos Half Marathon' standı, uluslararası spor camiasından büyük ilgi gördü.

Standı ziyaret eden yabancı sporcular, Denizli'de 25 Ekim 2026 tarihinde ikincisi gerçekleştirilecek Lykos Yarı Maratonu'na katılmak istediklerini ifade etti.

Türkiye'den fuara katılan sporcular ise, uluslararası arenada tek Türk standı olarak yer alan Denizli Büyükşehir Belediyesi'ni görmekten gurur duyduklarını belirtti.



25 EKİM 2026'YA İDDİALI HAZIRLIK



Denizli Büyükşehir Belediyesi, 25 Ekim 2026'da düzenlenecek Lykos Yarı Maratonu'nun ikinci organizasyonu için hazırlıklarını sürdürüyor. ExpoSports'ta yapılan tanıtımlarla birlikte Lykos'un hikayesi, parkur özellikleri ve Denizli'nin tarihi dokusu ulusal ve uluslararası sporculara aktarıldı.