Antalya Büyükşehir Belediyesi, altyapı çalışmalarından dolayı deforme olan 100.Yıl Bulvarı'nı etap etap sıcak asfalt ile kaplama çalışmalarını sürdürüyor. Anafartalar Caddesi (Güllük) ile Turgut Reis Caddesi arasındaki kalan yolun eski asfaltı sökülerek, yeni sıcak asfalt ile kaplandı.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, 100. Yıl Bulvarı'nda zamanla yıpranan ve altyapı kurum ve kuruluşlarının çalışmalarından dolayı deforme olan bölümlerinde başlattığı 6 etaplık iyileştirme çalışmalarının 3. etabını gerçekleştirdi.

15 Şubat Pazar günü yapılan çalışmalar ile 100. Yıl Bulvarı'nın ( şehir merkezi istikametinden Konyaaltı gidiş yönü) Anafartalar Caddesi (Güllük) ile Turgut Reis Caddesi arasında kalan bölümü sabah 07.00 itibariyle trafiğe kapatarak eski ve yıpranmış asfaltın sökümü yapıldı.

80 personel ve 45 iş makinasının yoğun çalışma temposu ile 3. etap sıcak asfalt serimi kısa sürede tamamladı.

100. YILDA 2600 METRE YOL ASFALT İLE KAPLANDI

100. Yıl Bulvarında birinci, ikinci ve üçüncü etap ile birlikte şu ana kadar toplam 2600 metrelik yol asfaltlanarak daha konforlu ve güvenli hale getirildi.

Sıcak asfalt çalışmaları ile birlikte ASAT da Güllük Kavşağı çevresinde yer alan rögar ve yağmur tahliye ızgaralarının değişim, onarım ve bakımlarını yaptı. Pazar günü 07.00'de trafiğe kapatılan yol çalışmaları gece 02.00'da tamamlanarak bu sabah yeniden trafiğe açıldı.

6 ETAP'TA TAMAMLANACAK

100. Yıl Bulvarı'ndaki yenileme çalışmaları ile Antalya'nın nefesini tazelediklerini belirten Antalya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Serdar Oruç Gün 'Toplamda 6 etap olarak planladığımız çalışmalarımızın 3. etabını gerçekleştirdik.

Trafiğin yoğun olduğu ana arterlerde sürdürdüğümüz çalışmalarla Antalya'mızın çehresini değiştirmeye trafik akışını rahatlatmaya devam edeceğiz. Bu süreçte vatandaşlarımızın sabırlarından dolayı çok teşekkür ederiz' dedi.