Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, lodos ve olumsuz hava koşullarının etkili olduğu Körfez Bölgesi'nde incelemelerde bulundu.

BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, lodos ve kötü hava koşullarından etkilenen Körfez Bölgesi'nde bölge halkını bir an olsun yalnız bırakmadı.

Körfez'de Ayvalık, Edremit ve Burhaniye başta olmak üzere kuvvetli lodostan etkilenen tüm ilçelerde ilk andan itibaren Büyükşehir Belediyesinin tüm birimleriyle tam kadro sahada olan Akın, bölgede adım atılmadık nokta bırakmadı.

Sel ve fırtınada iş yerleri zarar gören esnafa geçmiş olsun dileklerini ileten Akın, esnafın ve vatandaşların sorunlarını ve taleplerini yerinde dinledi.

Bölgede teyakkuza geçen Büyükşehir ekipleri, tam teçhizatlı olarak hasar tespit ve acil müdahale çalışmalarını titizlikle yürütürken bölge sakinlerinin güvenliği için gerekli tüm önlemleri aldı.

Körfez şeridindeki olumsuz hava koşullarından etkilenen tüm ilçeleri tek tek ziyaret eden Başkan Akın, esnafın uğradığı zararın ve yaşanan sıkıntıların bir an önce çözüme kavuşması için el ele vererek bölgede çalışmalar yürüttüklerini dile getirdi.

BASKİ 70 PERSONEL VE TAM TEÇHİZATLA SAHADA

Körfez Bölgesi'nin tamamında gerekli önlemleri alan Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) Genel Müdürlüğü, 70 personel, 43 iş makinesi ve araç, 39 makine ve ekipmanla sahada hızlı ve etkili bir mücadele veriyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ile Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) Genel Müdürlüğü ekiplerinin hava koşullarından etkilenen bölgeler başta olmak üzere sahada gerçekleştirdikleri çalışmalarla vatandaşların ihtiyaç ve talepleri hızlı bir şekilde çözüme kavuşuyor.