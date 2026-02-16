Başkent Gençlik Meclisi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Kadın Liderler Zirvesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı'nın destekleriyle gerçekleştirildi.

ANKARA (İGFA) - Ankara Kocatepe Kültür Merkezi'ndeki zirveye, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Doç. Dr. Serkan Yorgancılar, UN Women Türkiye Ülke Direktör Yardımcısı Duygu Arığ, Başkent Gençlik Meclisi Başkanı Hilal Gedik'in yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Türkiye'nin ilk kadın sanayicilerinden Birten Gökyay ise zirvede onur konuğu olarak yer aldı.

'Adımı Gör', 'Adımı Duy' ve 'Adımı Bil' temaları çerçevesinde düzenlenen etkinlikte kadınların iş dünyası ve sosyal yaşamdaki mücadeleleri ile başarı hikâyeleri paylaşıldı.

ÇOKAKOĞLU: 'AMACIMIZ KADINLARIN HAK ETTİKLERİ YERE ULAŞMASI'

Zirvenin açılışında konuşan ABB Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu, 2019 yılında 'Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ni temel öncelikleri arasına aldıklarını belirterek, kadınları önceleyen politikalar yürüttüklerini söyledi.

Kadınların istihdam oranlarına da değinen Çokakoğlu, 'Dünyada istihdam oranlarında ve Türkiye'de arzu edilen seviyeler gerçekleştirilememekle birlikte, biz ABB'de özelikle İtfaiye Daire Başkanlığı'mız ve Zabıta Daire Başkanlığı'mıza alacağımız çalışanlarımızda kadın kontenjanlarını artırma yolunda son derece büyük bir çaba sarf ettik. Bütün amacımız kadınların toplumda hak ettikleri yere ulaşmaları ve bu çerçevede saygınlıklarını hiç azaltmadan devam ettirmeleridir. Sözlerimi Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün sözleriyle bitirmek istiyorum. Mustafa Kemal Atatürk diyor ki; 'Dünya yüzünde gördüğünüz her şey, kadının eseridir' diye konuştu.