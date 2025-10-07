İzmit Belediyesi temsilcileri, Marmara Urban Forum'da uluslararası paydaşlarla işbirliği ve üyelik süreçlerine dair görüşmeler gerçekleştirdi

KOCAELİ (İGFA) - Marmara Belediyeler Birliği (MBB) tarafından 'Çözüm Üreten Kentler' mottosuyla 1-3 Ekim tarihleri arasında Haliç Kongre Merkezinde düzenlenen Marmara Urban Forum'a (Marmara Uluslararası Kent Forumu - MARUF) İzmit Belediyesini temsilen Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ufuk Aktürk ve AB Proje Uzmanı Burak Ergelen katılım sağladı.

İzmit Belediyesi'nin uzun yıllardır etkin bir üyesi olduğu ve ICLEI'i (Sürdürülebilirlik için Yerel Yönetimler) temsilen foruma katılım gösteren ICLEI yerel yönetimler sorumlusu Marine Francois ile görüşülerek önümüzdeki süreçte geliştirilecek işbirlikleri için fikir alışverişinde bulunuldu.

İzmit Belediyesi yetkilileri programa dair yaptıkları açıklamada, 'Toplantılarda üyesi bulunduğumuz uluslararası örgütlerin yanı sıra üyesi bulunmadığımız EIT Mobility, Polis, ALDA yetkilileriyle yüz yüze görüşülerek üyelik süreçleri ve belediyemize sunacağı katkılar üzerine bilgi alındı. Tüm paydaşlarımızla karşılıklı çalışma ziyaretleri gerçekleştirilmesi hususunda mutabık kalındı' ifadelerini kullandılar.