İstanbul'da Beylikdüzü Belediyesi tarafından ilçe halkının toprakla olan bağını kuvvetlendirmek adına oluşturulan Hobi Bahçeleri'nin 7.dönemi, kura heyecanı ile başladı.

Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Trakya Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekimine ilgi oldukça yoğundu. 646 kişinin başvurduğu kurada, her biri 15 metrekare olan 130 bahçe için, 130 asil ve 130 yedek talihli noter eşliğinde belirlendi. 11 adet Hobi Bahçesi ise her yıl olduğu gibi bu yıl da alan yetersizliğinedeniyle hobi bahçesi oluşturamayan okullara veözel gereksinimli çocukların rehabilitasyon sürecinde kullanılmak üzere tahsis edildi. Ayrıca, bahçelerinin bakımını doğru şekilde yapan, Ata Tohumu Bankası'na katkı sağlayan ve fazla ürünlerini Gıda Bankası ile en çok paylaşan üç kişi, 'Hobi Bahçesi Tahsis Uzatma Ödülü' almaya hak kazandı. Bu kişilere teşekkür belgeleri de kura çekimi öncesi takdim edildi.

Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Çağrı Çebi, 'Burada sadece bir bahçenin kura çekimini yapmayacağız. 7 yıl önce toprağa atmış olduğumuz bir tohumun bir çınara dönüşmesine tanıklık edeceğiz. Geçen 6 yılda gördük ki toprak sadece sebze değil, birbirinizle olan dostluğu, bağı ve iletişimi sağlıyor. 15 metrekarelik bu alanlarda sadece sebze yetiştirmiyor, geçmişin mirasını geleceğe taşıyoruz. Bunu hep birlikte sürdüreceğimize inanıyorum. 7 yıl önce, 40 çeşit tohumla beraber bu yola başladık. Bugün ise tam 24 tür ve 740 çeşit ata tohumuna ulaşmış olduk. Hiçbir kimyasal kullanmadan, sizlerle paylaştığımız bu tohumları gün geçtikçe artırmayı hedefliyoruz. Ata tohumlarımızı çocuklarımıza bir miras olarak bırakmak istiyoruz. Mehmet Murat Çalık Başkanımız bu seneyanımızda değil ama inanıyoruz ki yakın zamanda aramızda olacak' ifadelerini kullandı.

Kura sonucu Hobi Bahçeleri'nin 7. dönem kullanım hakkını elde eden talihliler, 4 Nisan 2026 -31 Mart 2027 tarihleri arasında, hobi bahçelerini kullanabilecekler.

Gönüllüler bu bir yıl içerisinde, ücretsiz bir şekilde ekim, dikim, bakım ve hasat işlemlerini yapıp kendi sebzelerini yetiştirecek.

Kazanan talihliler çekiliş sonucu sms yolu ile tebliğ edildikten sonra 7 iş günü içerisinde Hobi Bahçeleri Yönetim Binası'na evraklarıyla birlikte başvuru yapabilecek.