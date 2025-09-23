Konya Büyükşehir Belediyespor’dan Ramazan Yılmaz, Göktürk Yüzerler ve Mustafa Tarakçı, Ruanda’nın başkenti Kigali’deki UCI Dünya Yol Bisikleti Şampiyonası’nda milli formayla Türkiye’yi ve Konya’yı temsil edecek. KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesporlu pedallar, Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) Dünya Yol Bisikleti Şampiyonası’nda milli formayla yarışacak.

Ruanda’nın başkenti Kigali, 21-28 Eylül tarihleri arasında UCI 2025 faaliyet programında yer alan Dünya Yol Bisikleti Şampiyonası’na ev sahipliği yapacak. Şampiyonaya 6 sporcuyla katılacak Türk Milli takım kadrosunda yer alan isimlerin 3’ü Konya Büyükşehir Belediyespor’dan.

Büyükşehir’den Ramazan Yılmaz, Göktürk Yüzerler ve Mustafa Tarakçı milli formayla bu önemli organizasyonda ülkemizi temsil edecek. 3 sporcu, U-23 ve U-19 yaş gruplarında; bireysel zamana karşı (time trial) ve yol yarışı (road race) müsabakalarında yarışacak.

Ramazan Yılmaz ve Göktürk Yüzerler Yol Yarışı’nda “Türkiye Şampiyonu” formalarıyla mücadele edecek.

BÜYÜKŞEHİR BİSİKLETTE ADINDAN SIKÇA SÖZ ETTİRİYOR

Konya Büyükşehir Belediyespor, Türkiye bisiklet sporuna kazandırdığı yeteneklerle biliniyor. Bu yıl Ramazan Yılmaz ve Mustafa Tarakçı UCI’de yer alan yarışlarda birçok madalya kazanarak öne çıktı.

Büyükşehir takım halinde Türkiye Yol Şampiyonası’nda hem U-19 hem U-23 kategorilerinde önemli dereceler elde etti; U-23’de Ramazan Yılmaz birincilik, Göktürk Yüzerler U-19’da derecelerle kürsüde yer aldı.