Eylül ayında Türk bisikleti, uluslararası arenada büyük heyecan yaşıyor. Yol Bisiklet Milli Takımımız, Dünya Yol Bisikleti Şampiyonası’nda Ay-Yıldızlı formalarıyla ülkemizi temsil ediyorİSTANBUL (İGFA) - 109 ülkeden 109 takımın ve 13 kategoride 778 bisikletçinin katıldığı Dünya Yol Bisikleti Şampiyonası, Ruanda’nın başkenti Kigali’de başladı.

28 Eylül’e kadar devam edecek dev organizasyonda Türkiye; Büyük Erkekler, U19 ve U23 kategorilerinde yol bisikletinin en prestijli uluslararası platformlarından birinde ülkemizi temsil ediyor.

Yol Bisikleti Milli Takımı’nda Ahmet Örken, Ramazan Yılmaz, Mustafa Tarakcı, Ferhat Emişci, Göktürk Yüzerler ve Muhammet Umut Demircan ülkemizi bu önemli organizasyonda temsil ediyor.

UCI KONGRESİ HEYECANI KİGALİ’DE 25 EYLÜL’DE

Dört yılda bir düzenlenen dünya bisikletinin yönetiminde önemli kararların alındığı ve UCI Yönetim Kurulu üyelerinin seçildiği UCI Kongresi 25 Eylül’de Kigali’de yapılacak.

Kongre, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu’nun Avrupa kıtasını temsilen ikinci kez aday olduğu tarihi bir platform olacak ve ülkemizin global bisiklet yönetimindeki güçlü temsilini pekiştirecek.