Konya'da Selçuklu Belediyesi de Büyükşehir Belediye Meclisi’nin aldığı karar doğrultusunda ve “Şehir Estetiği, Reklam ve Tabela Yönetmeliği” çerçevesinde belediyeye ait tüm totemleri kaldırmaya başladı.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin aldığı karar doğrultusunda ve ‘Şehir Estetiği, Reklam ve Tabela Yönetmeliği’ kapsamında görüntü kirliliğine yol açan tabela, ayaklı reklam totemleri ile reklam materyallerini kaldırma uygulamasına bir destek de Selçuklu Belediyesi'nden geldi.

Şehir estetiğini koruma ve görüntü kirliliğini önleme amacıyla özellikle konut alanları ve belirli ticaret bölgelerinde direkli reklam panolarına kısıtlamalar getiren bu karar ile Selçuklu Belediyesi, bünyesinde bulunan tüm tesislerde ve iştiraklerinde yer alan totemleri sökmeye başladı. Selçuklu Belediyesi bu uygulamayı hayata geçirerek şehrin kültürel ve tarihi yapısını ön plana çıkararak sokak ve caddelerin daha düzenli bir görünüme kavuşmasını, ayrıca trafik güvenliğine katkı sağlamayı hedefledi.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, şehir estetiğinin belediyecilik faaliyetlerini yürütürken en hassas davrandıkları konulardan biri olduğunu belirterek, "Konya Büyükşehir Belediye Meclisimizin aldığı ‘Şehir Estetiği, Reklam ve Tabela Yönetmeliği kapsamındaki kararı Selçuklumuzda da hızlı bir şekilde uygulamaya başladık ve reklam tabelaları, totemler, reklam panoları gibi materyalleri kaldırmaya başladık. Böylelikle cadde ve sokaklarımızda şehir estetiğine katkı sağlayarak buraların daha düzenli bir görünüme kavuşmasını sağlayacağız” diye konuştu.