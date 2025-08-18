Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Kocaeli Bilim Merkezi tarafından düzenlenen Gökyüzü Gözlem Şenliği, Kuzuyayla’da gökyüzü tutkunlarını ağırladı. 12 bin kişinin katılım sağladığı şenlik, uzay bilimleri ve astronomi alanında katılımcılara eşsiz bir deneyim sundu.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kocaeli Bilim Merkezi, kentin yeni turizm gözdesi Kartepe Kuzuyayla’da “Gökyüzü Gözlem Şenliği’ne” ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadı. Tertemiz havası, eşsiz doğası ve huzur dolu atmosferiyle 2 gün boyunca 12 bin vatandaşı ağırlayan Kuzuyayla; bilim, keşif ve gökyüzü tutkusu ile dolu bir şenlikte katılımcılardan tam not almayı başardı. Bilim ve eğlencenin bir arada olduğu Gökyüzü Gözlem Şenliği’ne akın eden katılımcılar, teleskoplarla yıldızları ve gezegenleri gözlemleyerek unutulmaz bir deneyim yaşama fırsatı buldu.

METEOR YAĞMURU GECEYİ AYDINLATTI

Keşif heyecanıyla dolu bu özel yolculuk 7’den 70’e herkes tarafından büyük ilgi görürken, teleskopla gökyüzünü izlemek ve gezegenleri keşfetmek katılımcıların merak duygularını güçlendirdi. Vatandaşlar ayrıca büyüleyici gökyüzü olayı Perseid meteor yağmurunun da muhteşem güzelliğine tanıklık etti.

Katılımcılar; doğa, bilim ve teknoloji konularında birbirinden farklı etkinliklerle anın tadını çıkardı. Ayrıca gökyüzünün güzelliği altında doğa, yıldızlar ve sinema keyfi de bir araya geldi.

Kuzuyayla’da muhteşem bir sinema gecesi düzenleyen Büyükşehir Belediyesi katılımcılara mars konulu film gösterimi sundu.

Patlamış mısır ve gazoz ikramı ile filmi izleyen vatandaşlar günün sonunda alandan mutlu ayrıldı.