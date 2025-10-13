Konya Büyükşehir Belediyesi, şehrin önemli arterlerinden olan Vatan Caddesi Köprülü Kavşağı'nda yürüttüğü sıcak asfalt çalışmasını tamamlayarak alt geçidin standardını ve güvenliğini yükseltti.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 'Şehrimizin ulaşım altyapısını güçlendirmek ve Konyalılara daha konforlu bir ulaşım sunmak için çalışmaya devam edeceğiz. Hayırlı olsun' dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezinde sürdürdüğü asfalt yenileme çalışmaları kapsamında Vatan Caddesi Köprülü Kavşağı'nda yolu yeniledi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, şehir merkezinde trafik güvenliğini ve konforunu artırmak amacıyla yürüttükleri asfalt yenileme çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini söyledi.

Vatan Caddesi Köprülü Kavşağı'nda gerçekleştirdikleri asfalt yenileme çalışmasıyla birlikte, bölgedeki trafik akışını daha güvenli hale getirdiklerini kaydeden Başkan Altay, 'Vatan Caddesi şehir trafiğinde önemli bir arter. Köprülü kavşakta gerçekleştirdiğimiz asfalt yenileme çalışmasıyla uzun ömürlü bir altyapı oluşturduk. 2.350 ton asfaltın kullanıldığı çalışmamız 4.5 milyon lira maliyetle tamamlandı. Şehrimizin ulaşım altyapısını güçlendirmek ve Konyalılara daha konforlu bir ulaşım sunmak için çalışmaya devam edeceğiz. Hayırlı olsun' ifadelerini kullandı.