İzmir Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, İnönü Mahallesi Pazaryeri'nde muhtar, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek hem talepleri dinledi hem de pazardaki düzen ve temizlik kurallarına yönelik denetimlerde bulundu.

İZMİR (İGFA) - Programda etiket kullanımı, yanıltıcı branda ve aydınlatmalar, bağırarak satış yapılmaması ve pazar sonrası atıkların toplanması gibi konularda esnafa uyarılar yapıldı.

Eşki, pazaryerlerinin Bornova'nın yaşam kalitesi açısından önemine vurgu yaparak düzenli ve temiz pazar hedeflerini paylaştı.

Program, İnönü Mahallesi Muhtarı Musa Işık'ın makamında yapılan görüşmeyle başladı. Ardından pazar esnafı ve vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Eşki, hem hayırlı işler diledi hem de alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet ederek talepleri dinledi.

ESNAFA DÜZEN VE HİJYEN UYARISI

Belediyenin ilgili birim müdürleri ve zabıta ekiplerinin de eşlik ettiği ziyaret boyunca pazaryerinde uyulması gereken kurallara dikkat çekildi.

Özellikle, etiketlerde kilo fiyatı kullanılması, yanıltıcı şemsiye ve branda kullanılmaması, gereksiz ve rahatsız edici aydınlatmalardan kaçınılması, bağırarak satış yapılmaması, pazar bitiminde atıkların toplanması ve çevrenin temiz bırakılması gibi konularda esnafın hassas davranması istendi.

ÖMER EŞKİ: 'PAZARLARIMIZ BORNOVA'NIN YÜZÜDÜR'

Ziyarette pazaryerlerinin şehir yaşamındaki önemine dikkat çeken Başkan Ömer Eşki, 'Pazaryerleri, hem ekonominin hem sosyal hayatın kalbinin attığı yerlerdir. Burada oluşacak düzen, güven ve temizlik, Bornova'nın genel yaşam kalitesini doğrudan etkiliyor. Esnafımızın emeğine, vatandaşımızın hakkına sahip çıkmak için sahadayız. Kurallara uyulduğu sürece hem işler bereketlenir hem de herkes gönül rahatlığıyla alışveriş yapar. Bornova'da örnek bir pazar kültürü oluşturmak için birlikte çalışmaya devam edeceğiz.' diye konuştu.

VATANDAŞLARIN TALEP VE ÖNERİLERİ NOT ALINDI

Başkan Eşki, pazaryeri içindeki dolaşımda vatandaşların taleplerini tek tek dinleyerek ilgili birimlere iletilmek üzere not aldırdı. Kaldırım düzeni, gölgelendirme ihtiyacı ve pazar içi yönlendirmelerle ilgili öneriler, yerinde incelemelerle değerlendirildi.