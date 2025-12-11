Maltepeli vatandaşları İstanbul'un tarihi ve kültürel mirasıyla buluşturan Kültür Gezileri devam ediyor.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'un Maltepe ilçesindeki Kültür Gezi programının Aralık ayındaki ikinci durağı Beşiktaş'ta bulunan Dolmabahçe Sarayı oldu.

Vatandaşlar Sultan Abdülmecid tarafından 1843 yılında yapımına başlanıp 1856 yılında tamamlanan, Türkiye'nin en büyük sarayını ziyaret etti.

Katılımcılar, profesyonel rehber eşliğinde devletin yönetim işlerinin yürütüldüğü selamlık bölümünü ve muayede salonunu ziyaret etti. Türk sanatının eşsiz eserlerini ve ünlü sanatçıların tablolarını yakından gören vatandaşlar Avrupa ve Uzak Doğu'nun ender dekoratif el işi eserlerini incelediler.

Vatandaşlar, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çalışma odasını, son günlerinde hasta olarak yattığı ve 10 Kasım 1938 tarihinde vefat ettiği odasını da ziyaret etti. Program, Boğaz manzarasına sahip sarayın bahçelerinde yapılan geziyle sona erdi. Aralık ayındaki geziler 17 Aralık'ta Yerebatan ve Şerefiye Sarnıçları, 24 Aralık'ta İstanbul Modern ziyaretiyle devam edecek.