Bursa BUSADER yönetimi Anıtkabir'i ziyaret etti. Yeni yönetim, Atatürk'e bağlılık ve minnetini gösterdi.

BURSA (İGFA) - Bursa Sağlık ve Eğitim Gönüllüleri Derneği (Bursa BUSADER) 4. Olağan Genel Kurulu sonrası göreve gelen Dr. Fatma Akalp başkanlığındaki yeni yönetim kurulu üyeleri, Anıtkabir'i resmi ziyaret ederek Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e bağlılıklarını gösterdi.

Başkan Dr. Fatma Akalp, Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı ve saygı duruşunun ardından Anıtkabir Özel Defteri'ni, 'Aziz Atatürk, Cumhuriyet'in değerlerine sahip çıkacağımıza, bilimin ve aklın ışığında ilerlemekten vazgeçmeyeceğimize aziz hatıranız önünde söz veriyoruz. Ruhunuz şad olsun.' diyerek imzaladı.

Ziyaret, Anıtkabir Müzesi'nin gezilmesiyle tamamlandı.

Bursa BUSADER'in bu anlamlı etkinliği, derneğin sağlık, eğitim ve kültürel alanlardaki gönüllü çalışmalarına verdiği önemi bir kez daha gösterdi.