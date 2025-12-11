Bursa Turist Rehberleri Odası üyelerine ilk yardım ve eğitim gezisi düzenledi. ROMMER sponsorluğunda ilk yardım eğitimi verilirken, Topkapı Sarayı ve Ayasofya'ya eğitim gezisi gerçekleştirildi.

BURSA (İGFA) - Bursa Bölgesel Turist Rehberleri Odası Başkanı Tansu Erçevik, üyelerine yönelik düzenlenen eğitim faaliyetlerini duyurdu.

İlk olarak, ROMMER İnternational Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi sponsorluğunda verilen ilk yardım eğitimi, Uzm. Dr. Levent Oral ve Acil Tıp Teknisyeni Esra Gülşen tarafından verildi.

Eğitimde; 'İlk Yardım'da Altın Zaman', 'Bilinç Kapanıklığında Temel Yaşam Desteği', 'Tam Tıkanmalarda İlk Yardım', 'Solunum Zehirlenmelerinde İlk Yardım' gibi konular işlendi. Başkan Erçevik, eğitimi ücretsiz sağlayan Rommer çalışanlarına, katılım gösteren meslektaşlarına ve Osmangazi Belediyesi Gösteri Merkezi ekibine teşekkür etti.

Ayrıca Turist Rehberleri Odası, üyelerine yönelik Topkapı Sarayı ve Ayasofya Eğitim Gezisi de düzenledi.

Gemlik İmam Aslan Tesisleri'nde kahvaltı ile başlayan gezi, Topkapı Sarayı ziyareti ve ardından Ayasofya Cami keşfi ile devam etti. Grup, akşam saatlerinde Yalova'da yemekle programı tamamladı. Erçevik, gezide araç sponsoru olan Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği yetkilileri ile katılımcılara teşekkürlerini iletti.