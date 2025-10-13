11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü, İstanbul'da umut ve dayanışmanın somut bir başarısına sahne oldu. Dr. Dilek Kaya İmamoğlu'nun liderliğinde, 4 yıl içinde dev bir yol arkadaşlığına dönüşen 'Büyüt Hayallerini' projesi, binlerce üniversiteli kız öğrenciye geleceğini inşa etmesi için destek sağladı.

İSTANBUL (İGFA) - Dr. Dilek Kaya İmamoğlu'nun fikir öncülüğüyle doğan Büyüt Hayallerini projesi, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'nde İstanbul Vakfı çatısı altında başlatıldı. Bugüne dek 7.000'in üzerinde kız öğrenciye burs desteği sağlayan ve 'İlham Veren Adımlar' kitabıyla eğitim yolculuklarını güçlendiren bu özel hareket, geniş kitlelere ulaşıyor.

İBB Başkanvekili Nuri Aslan da 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'nde yayımladığı video mesajda bu başarının altını çizerek, 'Evlatlarımızın kendi kanatlarıyla uçmalarını sağlamak için herkese bir çağrım var' dedi.

Projeye destek olmak isteyenleri, Büyüt Hayallerini projesinin ilk ürünü olan İlham Veren Adımlar kitabını almaya davet eden Aslan, 'İhtiyaç sahibi evlatlarımızın ilham veren, kendi ayakları üzerinde duran, güçlü bireylere dönüşmelerini beraber izleyelim, onların yol arkadaşları olalım' ifadelerini kullandı.

Projenin gelir kaynağı olan İlham Veren Adımlar kitabı, bugüne kadar 7. baskı ile 179 bin adet basılarak büyük bir toplumsal ilgi gördü.