Antalya Muratpaşa Belediyesi, toplumda giderek yaygınlaşan alzheimer ve demans rahatsızlıklarından korunma yollarına dikkat çekmek amacıyla Muratpaşa Belediyesi Kültür Salonu'nda 'Unutkanlık, Demans ve Alzheimer' başlıklı bir konferansa ev sahipliği yaptı.

ANTALYA (İGFA) - Uluslararası Tüm Engelliler Yaşlılar Kimsesizler Federasyonu (UTEF) ve Leman Gizli Tüm Engelli Yaşlı ve Kimsesizlere Umut Işığı Derneği iş birliğiyle düzenlenen konferansta, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kaynak Selekler konuşmacı olarak yer aldı.

Prof. Dr. Selekler, düzenlenen konferansta halk arasında sıklıkla karıştırılan unutkanlık, demans ve alzheimer hastalıklarının birbirine benzeyen etkiler göstermesinerağmen aslında tamamen birbirinden farklı rahatsızlıklar olduğuna dikkat çekti. Bu hastalıkların tanı süreçleri, erken belirtileri ve korunma yöntemleri hakkında kapsamlı bilgiler paylaşan Selekler, erken teşhisin hastalıkların seyrini yavaşlatmada büyük önem taşıdığını vurguladı.

Kent sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği programın sonunda gerçekleştirilen soru-cevap bölümünde ise katılımcılar Prof. Dr. Selekler'e merak ettikleri konular hakkında sorular yönelterek nörolojik rahatsızlıklar hakkında daha ayrıntılı bilgi alma imkanı buldu.