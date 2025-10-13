Konya Büyükşehir Belediyespor, Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nin 4. haftasında deplasmanda Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor ile karşı karşıya geldi. Kocaeli deplasmanında rakibini 65-75 mağlup ederek, zirve takibini sürdürdü.

KONYA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nin 2025-2026 sezonuna güzel bir başlangıç yapan Konya Büyükşehir Belediyespor, Kocaeli deplasmanından da zaferle ayrıldı.

Ligin 4. haftasında Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor ile karşı karşıya gelen sarı-siyahlılar, rakibini 65-75 mağlup etti.

Bu sonuçla galibiyet serisini 4'e çıkaran Büyükşehir puanını 8 yaptı ve zirve takibini sürdürdü.

İlk periyodu 19-15 ev sahibi takımın üstünlüğü ile tamamlanırken Büyükşehir ikinci periyotta 5 sayı farkı yakaladı ve devre arasına önde girdi: 28-33.

Üçüncü periyot karşılıklı atışlarla geçerken final periyoduna Kocaeli takımı 53-51'lik skorla giriş yaptı. Son periyotta Büyükşehir, rakibine karşı büyük üstünlük kurdu ve mücadeleden zaferle ayrılan taraf oldu: 65-75.

Yenilmezlik serisiyle yoluna dolu dizgin devam eden sarı-siyahlılar ligin 5.haftasında TED Ankara Koleji'ni konuk edecek. 15 Ekim Çarşamba günü Selçuklu Belediyesi Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak.

Bu arada Konya Büyükşehir Belediyespor, 4 haftası geride kalan ligde yenilgi yüzü görmeyen 3 takım arasında yer alıyor. Büyükşehir ile birlikte Çayırova Belediyesi ve Kipaş İstiklal Spor'un mağlubiyeti bulunmuyor.