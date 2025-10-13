Mersin Büyükşehir Belediyesi, kadınlara yönelik spor faaliyetlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından Macit Özcan Spor Tesisleri'nde kadınlara özel düzenlenen pilates kursları yoğun ilgi görüyor.

MERSİN (İGFA) - Eylül'ün ilk haftası başlayan kurslarda hem reformer, hem de mat pilates çalışmaları gerçekleştiriliyor. Salı ve Perşembe günleri düzenlenen kurslarda, 28 kişilik gruplar 4 seans şeklinde eğitim alıyor.

Her kurs 12 seanslık bir programdan oluşuyor. Kurs sonunda yeni katılımcılar kabul edilerek programa devam ediliyor ve böylece daha çok kadına ulaşılarak sosyal hayata katılımları sağlanıyor.

Büyükşehir tarafından tamamen ücretsiz olarak verilen bu hizmet, kadınlara hem fiziksel hem de sosyal yönden katkı sağlıyor. Kursa katılan kadınlar esneklik kazanmanın yanı sıra; doğru nefes teknikleri, diyafram kullanımı ve beslenme konularında da bilgilendiriliyor. Böylece kilo kontrolü ve genel vücut sağlığı konusunda destek sağlanıyor. Kadınların hem ekonomik hem de sosyal açıdan rahat bir şekilde erişim sağlayabildiği kurslar, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin spor yoluyla topluma dokunan projelerinden biri olarak dikkat çekiyor.

KIZILGÖK: 'HER ALANDA OLDUĞU GİBİ, SPORDA DA KADINLARIN HAYATLARINA DOKUNUYORUZ'

Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nda Beden Eğitimi Öğretmeni ve Pilates Antrenörü olarak görev alan Duygu Kızılgök, kursların 2 Eylül'de başladığını ve hem reformer hem mat pilatesi yaptıklarını aktararak, kurs hakkında detaylı bilgi verdi. Kadınların pilates kursu sonunda kazandığı becerilere değinen Kızılgök, 'Kurslarımız ücretsiz ve her grubumuz 28 öğrenciden oluşuyor. Salı ve Perşembe günleri olmak üzere toplamda 4 seans yapıyoruz. Pilates hem esnekliği artıran hem de konfor alanını genişleterek hareket kabiliyeti kazandıran bir spor dalı. Böylece kurs bitiminde öğrencilerimiz esneklik kazanmış oluyor' dedi.

Pilates eğitimi verirken, katılımcılara beslenme konusunda da yardımcı olduklarını ve bu sayede kilo kontrolü de sağladıklarını kaydeden Kızılgök, 'Pilates'te nefes düzenliyor ve diyafram kullanmayı da öğretiyoruz. Her kurumuz 12 seans olarak devam edecek. 12 seans sonunda başka üyelerimizi alıyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak, her alanda olduğu gibi sporda da kadınların hayatlarına dokunmaya devam ediyoruz' diye konuştu.