Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, teknoloji ve yenilik odaklı projelerle iki farklı ödül organizasyonunda finale kaldı.

KONYA (İGFA) - Teknoloji ve yenilik odaklı çalışmalarıyla öne çıkan Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü'nün, tamamen yerli imkânlarla geliştirdiği CBS Projesi, 12. Bilişim Yıldızları 2025 Yerli ve Milli/Özgün Proje Yarışması'nda ödüle layık görüldü.

KOSKİ'nin Online İşlemler Web Sitesi de 23. Altın Örümcek Ödülleri'nde 'Kamu Kurumu Web Sitesi' kategorisinde finale kaldı.

KOSKİ'nin mühendislik ekibi tarafından geliştirilen Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Projesi, Türkiye Bilişim Derneği (TBD) tarafından düzenlenen 12. Bilişim Yıldızları 2025 Yerli ve Milli/Özgün Proje Yarışmasında dereceye girerek ödül almaya hak kazandı.

'Yerli ve Milli/Özgün' başlığının ruhuna uygun şekilde, CBS altyapısının tüm bileşenleri KOSKİ mühendislerince tasarlanıp hayata geçirildi. Proje; veri yönetimi, saha operasyonları ve akıllı şehir uygulamalarına sunduğu katkı nedeniyle yarışmada finale kalma başarısı elde etti.

BİR BAŞARI DA E-KOSKİ ONLİNE İŞLEMLER WEB SİTESİ'NDEN

Bir diğer başarı ise vatandaşların işlemlerini hızlı, güvenli ve kolay bir şekilde gerçekleştirebilmesi için hayata geçirilen e-KOSKİ Online İşlemler Web Sitesi'nden geldi. Proje, dijital projelerinin değerlendirildiği 23. Altın Örümcek Ödülleri'nde 'Kamu Kurumu Web Sitesi' kategorisinde finale kalan çalışmalar arasında yer aldı.

Açık kaynak kullanılarak geliştirilen her iki proje de KOSKİ'nin dijitalleşme vizyonuna güçlü katkı sunuyor. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen ve kullanıcı odaklı yaklaşımı ile öne çıkan çalışmalar su ve altyapı yönetiminde verimliliği artırırken kurumsal süreçleri de güçlendiriyor.

KOSKİ önümüzdeki dönemde teknoloji, inovasyon ve akıllı şehir uygulamalarına yönelik yatırımlarını artırarak Konya'ya değer katmayı sürdürecek.