Düzce'de Kültür Mahallesi'ndeki eski sanayi sitesinde iki grup arasında tartışma kavgaya dönüştü. Sopalar, şişeler ve taşlar kullanılan çatışmada çok sayıda yaralı olurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce'nin Kültür Mahallesi'nde bulunan eski sanayi sitesi içerisinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, sopaların, şişelerin ve taşların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, kavgada birden fazla kişinin yaralandığını belirledi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri tarafları ayırmakta zaman zaman güçlük yaşadı. Kavganın daha fazla büyümesini engellemek için güvenlik güçleri havaya uyarı ateşi açarak grupları sakinleştirdi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.