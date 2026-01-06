Konya Büyükşehir Belediyesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Emlak Yönetim A.Ş. arasında bisiklet şehri Konya'da örnek iş birliği protokolü imzalandı.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Emlak Yönetim A.Ş. arasında Büyükşehir Bisiklet Destek Aracı'nın TOKİ konutlarında hizmet vermesine yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Emlak Yönetim A.Ş. ile yeni bir başlangıç yaptıklarını ve pilot uygulamayı Konya'da hayata geçirdiklerini belirterek, 'Büyükşehir Belediyemiz ve Emlak Yönetim A.Ş. Genel Müdürlüğümüz ile birlikte merkezdeki ve ilçelerimizde TOKİ'de bulunan çocuklarımızın bisikletlerine Bisiklet Destek Aracıyla ücretsiz tamir hizmeti vererek çocuklarımızın bisiklet kullanımını artırmayı hedefliyoruz. İnşallah bu yaygınlaşarak tüm Türkiye'ye örnek bir iş olacaktır. İş birliğinden dolayı Emlak Yönetim A.Ş. Genel Müdürümüze teşekkür ediyorum' dedi. Emlak Yönetim A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Akif Küçükdağ, 'Sayın Başkanımızla birlikte bu adımı attığımız için çok mutluyum. Allah izin verirse tüm Türkiye geneline yaymak için çalışmalarımıza devam edeceğiz' dedi.

Büyükşehir Taş Bina'da gerçekleşen imza protokolü öncesi konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'nın birçok yönden öne çıkmış bir şehir olduğunu belirterek, özellikle son dönemde bisikletle ilgili yaptıkları çalışmaların Konya'nın bir bisiklet şehri olarak anılmasında çok önemli olduğunu söyledi.

KONYA'DA BİSİKLET KULLANIMININ ARTMASI İÇİN ÇEŞİTLİ DESTEKLER VERİLİYOR

Başkan Altay, bisiklet kullanımının yaygınlaştırılmasına destek verdiklerini vurgulayarak, 'Birçok konuda bisikletle ilgili çalışmalar yürütürken bir taraftan da Konya Büyükşehir olarak özellikle beldelerimizde ve mahallerimizde bisikletine tamir ihtiyacı olan çocuklarımızın ihtiyaçlarını gidermek için Bisiklet Destek Aracı oluşturduk. Gittiğimiz mahallelerde çocuklarımızın ve yetişkinlerimizin bisikletlerini ücretsiz bir şekilde çalışır hale getiriyoruz. Bu aynı zamanda bir çevre projesi. Atıl durumda olan bisikletlerin çalışır hale gelmesini sağlıyor' diye konuştu.

'TÜM TÜRKİYE'YE ÖRNEK OLACAKTIR'

Bir taraftan da bisiklet kullanımının artırılmasıyla ilgili önemli bir çalışma yürüttüklerini kaydeden Başkan Altay, 'Emlak Yönetim A.Ş. Genel Müdürümüzle yeni bir başlangıç yapıyoruz. Bir pilot uygulamayı Konya'da hayata geçirmiş olacağız. Büyükşehir Belediyemiz ve Emlak Yönetim A.Ş. Genel Müdürlüğümüz ile birlikte merkezdeki ve ilçelerimizde TOKİ'de bulunan çocuklarımızın bisikletlerine Bisiklet Destek Aracıyla ücretsiz tamir hizmeti vererek, çocuklarımızın bisiklet kullanımını artırmayı hedefliyoruz. İnşallah bu yaygınlaşarak, tüm Türkiye'ye örnek bir iş olacaktır. İş birliğinden dolayı Emlak Yönetim A.Ş. Genel Müdürümüze teşekkür ediyorum. Konya'mıza hayırlı olsun.'

'SAYIN BAŞKANIMIZLA BİRLİKTE BU ADIMI ATTIĞIMIZ İÇİN ÇOK MUTLUYUM'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Emlak Yönetim A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Akif Küçükdağ da 'Sayın Bakanımız Murat Kurum beyefendinin bize verdiği talimatlar doğrultusunda ve TOKİ Başkanımızın verdiği destekle bu faaliyetleri yürütüyoruz. Bisiklet şehri Konya olarak bildiğimiz kendi memleketimizde bu ilk adımı atmak ve tüm çocuklarımızın, gençlerimizin, hatta yaşlılarımızın bisikletlerini birebir sitelerine gidip onların bu ihtiyaçlarını karşılamak adına bu projeyi başlattık. Sayın Başkanımızla birlikte bu adımı attığımız için çok mutluyum. Allah izin verirse tüm Türkiye geneline yaymak için çalışmalarımıza devam edeceğiz' değerlendirmesini yaptı.

Konuşmaların ardından Başkan Altay ve Emlak Yönetim A.Ş. Genel Müdürü Küçükdağ uygulamayı hayata geçirecek protokolü imzaladı.

BİSİKLET DESTEK ARACI İLE TOKİ'LERDE HİZMET KAPSAMINA DÂHİL EDİLDİ

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Bisiklet Destek Aracı uygulaması kapsamında, Konya il sınırları içerisinde bisiklet tamircisi bulunmayan mahallelerde vatandaşlara ücretsiz bisiklet bakım ve onarım hizmeti sunuluyor.

İmzalanan ortak iş birliği sözleşmesinin ardından, Konya sınırları içerisinde yer alan Beyşehir, Ereğli, Karapınar, Meram, Sarayönü, Selçuklu ve Seydişehir ilçelerindeki TOKİ konutlarında bulunan toplam 3 bin 40 adet bisikletin bakım ve onarım işlemleri, 2026 yılı içerisinde oluşturulacak takvim doğrultusunda Bisiklet Destek Aracı ile gerçekleştirilecek.

Uygulama süresi içerisinde yapımı tamamlanan yeni TOKİ konutları da hizmet kapsamına dâhil edilecek.