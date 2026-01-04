Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Türkiye'nin en büyük bilim merkezi, 2025'te hayata geçirdiği çok sayıda bilim ve teknoloji içerikli etkinlikle her yaştan insana bilimi sevdirme misyonu sürdürdü. Her yaştan insana bilimi sevdirme misyonunu üstlenen merkezin toplam ziyaretçi sayısı 4 milyona ulaştı.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde hizmet veren Konya Bilim Merkezi, 2025 yılında bilim ve teknolojiye ilgiyi artıran etkinlikleriyle dikkat çekti. Türkiye'nin TÜBİTAK destekli ilk ve en büyük bilim merkezi olarak öne çıkan merkez, geçen yıl 722 bini aşkın ziyaretçiyi ağırlayarak büyük bir başarıya imza attı. Açıldığı 2013 yılından bu yana toplam ziyaretçi sayısı ise 4 milyona ulaştı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 'Bilim Merkezimiz, bilimi geniş kitlelerle buluşturmaya devam ediyor. Gösterilen ilgiden dolayı başta Konyalı hemşehrilerimiz olmak üzere şehir dışından gelen tüm ziyaretçilerimize teşekkür ediyorum. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak eğitime, bilime ve teknolojiye desteğimizi kararlılıkla sürdüreceğiz' dedi.

2013'ten bu yana düzenlenen Konya Bilim Festivali, 21-24 Ağustos 2025 tarihlerinde 10'uncu kez gerçekleştirildi. Drone ve ışık gösterileri, dijital deneyim alanları, tematik atölyeler, sergiler ve sahne performanslarının yer aldığı festival, 357.252 ziyaretçiyi ağırlayarak Türkiye'nin en büyük bilim festivali olma unvanını pekiştirdi.

EĞİTİM VE OKUL GRUPLARI

Merkez, okul öncesinden üniversiteye kadar öğrenciler için sergi, atölye ve laboratuvar temelli eğitimler sunuyor. 2025 yılında 2.016 okul, öğrencilerini bilim merkezine getirerek uygulamalı ve etkileşimli bilim deneyimleri yaşadı.

LEGO temalı BrickZone Sergi Galerisi, 17 farklı deneyim alanıyla ziyaretçilere keşif ve hayal gücü odaklı bir sergi sundu. Ayrıca 2024'te başlatılan ve 2025'te devam eden Bilim Pasaportu uygulamasıyla ziyaretçiler, yaptıkları gezilerden özel mühürler toplayarak mağazada indirim kazanma fırsatı yakaladı.

23 Nisan Çocuk Şenliği atölyeler, yarışmalar ve balon şovlarıyla renklendi. 14. Yaz Bilim Kampları ise 7-11 yaş gruplarına STEM temelli, tasarım odaklı ve ekip çalışmasını teşvik eden programlar sundu. 5. Matematik Festivali ve AstroFest etkinlikleri de bilim meraklılarını bir araya getirdi.

Perspektif'25 Tasarım Yarışması'na 120 üniversite başvurusu yapıldı; finale kalan projeler Konya Bilim Merkezi'nde sergilendi. Öğretmenlere yönelik '3 Dakikada Öğret' yarışması ve BİLİMUM çatısı altındaki çalıştaylar, dijital öğrenme ve yapay zekâ entegrasyonu konularında eğitimcilere katkı sağladı.