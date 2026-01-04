Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, devriye görevi sırasında İzmit Kuş Cenneti 1. etapta tespit ettikleri yakılmış ateşi zamanında fark ederek, hem olası yangını önledi hem de bir ağacın zarar görmesinin önüne geçti.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, kent genelinde yürüttükleri asayiş ve güvenlik çalışmalarının yanı sıra risk oluşturan durumlara da anında müdahale ediyor. Zabıta ekipleri, devriye görevi sırasında İzmit Kuş Cenneti 1. etap bölgesinde ağaç kenarında yakılmış bir ateş tespit etti.

Ağaç kenarında yakılan ateşin içinde çeşitli ilaçların olduğu, ateşin ağaca sıçradığı ve alt kısımlarda halen köz bulunduğu belirlendi. Ekipler, söndürme ekipmanları bulunmadığı için ilk müdahaleyi yaptı ve durumu ivedilikle ilgili birimlere bildirdi.

OLASI YANGINA ANINDA MÜDAHALE

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekiplerin dikkati ve hızlı ihbarı sayesinde olası yangın tehlikesi önlenerek doğal alanın zarar görmesi engellendi. Zabıta ekiplerinin duyarlı ve dikkatli müdahalesi sayesinde Kuş Cenneti gibi doğal bir alanda yangın çıkması engellenirken, ekiplerin bu örnek davranışı çevredeki vatandaşlardan takdir topladı.