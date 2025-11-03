Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Hadim'de çeşitli ziyaretler gerçekleştirerek Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından sürdürülen yatırımlarda incelemelerde bulundu.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Hadim'de yatırım incelemesinde bulunarak çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Başkan Altay, Hadim'de ilk olarak Dedemli Mahallesi'nde bu sabah okul servis aracının dereye düşmesi sonucu yaşanan üzücü trafik kazasında yaralanan öğrencileri Hadim Devlet Hastanesi'nde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Daha sonra AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan'la birlikte Hadim Belediyesi'ni ziyaret eden Başkan Altay, Belediye Başkanı Mehmet Çetiner'le görüşerek yatırım konularıyla ilgili istişarelerde bulundu. Başkan Altay ilçe esnafıyla da bir araya gelerek hayırlı işler diledi.

BAŞKAN ALTAY İÇME SUYU ŞEBEKE HATTI YENİLEME ÇALIŞMASINI İNCELEDİ

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü tarafından Hadim ilçe merkezinde sürdürülen 4 kilometre uzunluğundaki içme suyu şebeke hattı yenileme çalışmasını da inceleyen Başkan Altay, devam eden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Başkan Altay son olarak Hadim'de Geleneksel Bez Dokumacılığı'nı yaşatan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 'Yaşayan İnsan Hazinesi' unvanıyla ödüllendirilen Müjgan Akdemir'le de bir araya geldi. Başkan Altay, Hadim Beledisi tarafından hayata geçirilecek keten dokuma atölyesinde de incelemelerde bulundu.

Başkan Altay'a Hadim ziyaretinde; Hadim Belediye Başkanı Mehmet Çetiner'le birlikte Taşkent Belediye Başkanı Mehmet Acar, Güneysınır Belediye Başkanı Ahmet Demir, AK Parti Hadim İlçe Başkanı Ahmet Özbahar ve AK Parti Taşkent İlçe Başkan Mehmet Demirgül de eşlik etti.