Türkiye’de sayılı pazarlardan biri olan ‘Yüzde 100 Ekolojik Pazar’dan faydalanan Kayserililer, daha sağlıklı bir toplum ve daha sağlıklı yarınlar oluşturmak adına yaptığı çalışmalardan dolayı Başkan Çolakbayrakdar’a dualar edip teşekkürlerini iletti. İnsan ve toplum yararına çalışmalar yapmaya gayret ettiklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar ise her geçen yıl artan başarısıyla adından sıkça söz ettiren pazarın Kayseri’de tek olduğuna dikkat çekti.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - İnsan ve toplum yararına çalışmalar yapmaya gayret ettiklerini vurgulayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” felsefesi ile hareket ederek, sağlıklı toplum, sağlıklı nesil, sağlıklı yarınlar oluşturmak adına organik ürünlerin üretimine ve tüketimine her zaman destek oluyoruz. Bu çerçevede Kocasinan Belediyesi olarak organik tarım konusunda üzerimize düşen her türlü görevi başarıyla yerine getirmeye çalışıyoruz. Organik tarımın içinde yer alan her türlü organizasyonu destekliyor ve bu tür organizasyonların her zaman yanındayız. Bizler, insana hizmet eden bir belediyecilik anlayışının yanı sıra insan sağlığını ön planda tutan her türlü işlevi en önemli görevlerimiz arasında görüyoruz. Organik pazara yaklaşımımızda insan sağlığına verdiğimiz önemden kaynaklanmaktadır. Özellikle Kayseri genelinde yapılan tarım ve ziraatın yüzde 20’si Kocasinan bölgesinde gerçekleşmektedir. Bu noktada çeşitli projeler ve çalışmalar yürütüyoruz. Ata tohumu siyez ve gacer buğdayı ile tıbbi ve aromatik bitkiler projelerimizle Türkiye’ye örnek olduk. Ayrıca organik ürünlerin vatandaşa doğrudan ulaştırılması noktasında organik ürünlerin satıldığı pazar yerimizle bu hizmete aracılık etmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Diğer taraftan, ücretsiz olarak dağıttığımız ve ‘Karahıdır’ olarak bilinen yerli tohumlardan oluşan domates fideleri, organik tarımı destekleyici mahiyetteki en önemli faaliyetlerimiz arasında yer almaktadır. Fidelerimizin sürdürülebilir tohumlardan olması bu noktada çok önemlidir. Kocasinan Belediyesi olarak bundan sonraki çalışmalarımızda da insan sağlığını ön planda tutan her türlü organizasyonda yer alacağız. Diğer hizmetlerimiz gibi bu tür çalışmalara öncülük edip ülkemiz ve şehrimize örnek işler yapmaya devam edeceğiz. Gayretimiz, ülkemiz ve şehrimiz içindir. Bu vesileyle geleneksel hale getirdiğimiz organik pazarımızda aldığınız ürünleri sağlıklı, sıhhatli iyi günlerde tüketmenizi diliyorum. Bereketli olsun inşallah. Vatandaşımızın pazara gösterdiği teveccüh, Kocasinan Belediyesi'nin yaptığı bu organizasyonun son derece isabetli olduğunu gösteriyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini “Gelecek yıl da bu tür sağlıklı ve organik ürün yetiştirme teşviklerine devam edeceğiz” diyerek noktaladı.

‘Yüzde 100 Ekolojik Pazar’dan alışveriş yapan vatandaşlar ise organik ürünlerin üretimine ve tüketimine her zaman destek olan Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür ederek, “Bu ürünlerde kimyasal gübre kullanılmadığı ve sertifikalı ürünler olduğu için bu pazarı tercih ediyoruz. Özellikle buradaki doğal ürünlerin lezzeti ve görsel olarak diğer ürünlerden ayırt edebiliyoruz. Her yıl özlemle bu pazarın açılmasını bekliyoruz. Fiyat olarak bakıldığında normal konvansiyonel tarım ile arada fark yok. Farklı ürünlerin bulunduğu bu pazarda üreticilerimizin de yüzü gülüyor. Tüm tüketicileri pazara davet ediyoruz” diye konuştular.

Öte yandan, ‘Yüzde 100 Ekolojik Pazar’, Erciyesevler Mahallesi’nde Kasım ayına kadar her hafta pazar günü hizmet verecek.