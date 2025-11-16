Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyonluğunda düzenlenen Kocaeli Spor Tarihi Sempozyumu'nda 'Kocaelispor' konulu özel bir oturum gerçekleşti.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaelispor'da iz bırakan futbol adamları Mustafa Denizli, Güvenç Kurtar, Kaan Dobra ve Bülent Özer anıları tazelerken kulübün çok iyi bir dönemden geçtiğini kaydettiler.

SEMPOZYUM KOCAELİSPOR OTURUMUYLA TAÇLANDI

Ünlü spor spikeri Erdoğan Arıkan moderatörlüğünde gerçekleştirilen Kocaelispor söyleşinin konukları; 1994-1996 sezonunda Kocaelispor teknik direktörlüğü yapan Mustafa Denizli, Kocaelispor'a futbolcu ve teknik direktör olarak hizmet veren Güvenç Kurtar, 10 yıl boyunca Kocaelispor'da forma giyen Kaan Dobra, yine Kocaelispor'da forma giyen ve yöneticilik de yapan Bülent Özer oldu. Kocaelispor'da teknik direktörlük yapan ve forma giyen isimler, Kocaeli Spor Tarihi Sempozyumu'nun kapanışında taraftarlarla buluşarak eski günleri yad etti.

BAŞKAN BÜYÜKAKIN DA ÖZEL OTURUMU İZLEDİ

Sempozyumun özel oturumunu Vali Yardımcısı Aslan Avşarbey, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, KOÜ Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Kocaelispor Başkanı Recep Durul, Kocaelispor Yönetim Kurulu Üyesi Rafet Kırgız, KASKF Başkanı Murat Aydın, Hodri Meydan Taraftarlar Derneği Başkanı Enver Güler, Kocaelisporlu Futbolcular Serdar Dursun, Dan Agyei, Kocaelispor altyapısında yetişen minik futbolcular ve Kocaeli spor basını izledi.

'EN ÇOK İZ BIRAKTIĞIM TAKIM KOCAELİSPOR'

Bu özel oturumda duygu ve düşüncelerini açıklayan teknik direktör Mustafa Denizli, 'Bu birliktelikte bu grubun içinde yer aldıysam burada bir iz bırakmışım demektir. Teknik adamlık dönemimde üzerinde en çok iz bıraktığım takım Kocaelispor'dur. Çünkü hayatım boyunca burayla ilişkimi kesmedim. Kocaelispor'a da Kocaeli insanına da minnettarım. Türkiye'de kazanmadığımız kupa kalmadı. Kocaeli'de çok önemli dostluklar kazandım. Böyle bir günde aranızda olmaktan çok mutluyum. Takımın oynadığı futboldan büyük keyif alıyordum. Hiçbir maçı oturarak seyretmedim, hep kenardaydım. Çok güzel bir takımdık' dedi.

'3-4-3'Ü EN İYİ OYNAYAN TAKIMDIK'

Kocaelispor'u çalıştırdığı dönemlerden bahseden Denizli, ' 3-4-3 sistemini en iyi oynayan takım Kocaelispor'du. Çalışmaya başladığım zaman bir ara hiç ağzımı açmazdım. Konuşmam o ritmi bozabilirdi. Takım olmak önce saha dışında başlar, sonra saha içine yansır. Başarılar takımda arkadaşlığı pekiştirir. Kocaelispor'da çok güzel günler geçirdim. Milli takımdan davet almasaydım, Kocaelispor'daki görevim daha uzun sürebilirdi' şeklinde konuştu.

'KOCAELİ'NİN SÜPER LİG'E ÇIKMASINA TÜM TÜRKİYE SEVİNDİ'

Kocaeli'nin tam bir futbol şehri olduğunu belirten Denizli, 'Kocaeli'nin Süper Lig'e çıkmasına bütün Türkiye çok sevindi. Taraftar, takım ve yönetim ilişkilerinde bazı görünmez ilişkiler vardır. O çizgiler aşıldığı zaman başarı bağları kopar, dengeler bozulur. Bizdeki taraftar sevgisi kulüpleri amatör kümeye düşürecek derecede zararlıdır. Sakaryaspor, Karşıyaka, Göztepe, Altay, Bursa, Eskişehir bunlara örnek. Kocaelispor nasıl döndüyse onlar da Süper Lig'e dönecektir' dedi.

'KOCAELİSPOR SENEYE ŞAMPİYONLUĞU OYNAR'

Kocaelispor'un 1990'lı yıllarda Türk futboluna damga vurduğu süreçteki teknik direktörü olan Güvenç Kurtar ise, 'Eski günleri hatırladım. Tahir Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Burada olmaktan çok mutlu ve gururluyum. Bizleri onurlandırdı. Mustafa Hocam Kocaelispor'a büyük bir vizyon kattı. Çok sevdiğim karakterli iyi bir futbolcudur. Burada olmaktan çok mutluyum, eksi arkadaşlarımı gördüm, anılarımı tazeledim. Biz 23 puan farkla şampiyon olduk. Bilmiyorum dünyada örneği var mı? Kocaelispor'un geleceği iyi, transferler iyi. Böyle giderse seneye de inşallah şampiyonluğa oynar' dedi.

'KOCAELİSPORLUYUM, MUTLUYUM'

Kocaelispor'da 10 yıl forma giyen Kaan Dobra, 'Burada olmaktan çok mutluyum. Mustafa Denizli beni 1994'te Kocaeli'ye getirdi. 10 yıl güzel bir futbol hayatı yaşadım. 31 yıldır burada ikamet ediyorum. Güvenç Hoca beni her yerde oynattı. Orta sahada bile oynadım. Gerçek bir İzmitli oldum, Kocaelisporluyum ve mutluyum. Futbol pek değişmiyor. Biraz hızlıydım, topa iyi vuruyordum. Kocaelispor formasıyla 36 gol attım. Kocaelispor'u çok beğeniyorum. İyi bir takıma sahibiz' diyerek Kocaelispor sevdasını özetledi.

'40 YIL KOCAELİSPOR'LA HAŞIR NEŞİR OLDUM'

Kocaelispor eski yöneticisi Bülent Özer'de, 'Kocaeli, Eskişehir, Sakarya futbolcu tarlası. Biz o dönemlerde takımda prensip olarak 15 tane İzmitli olsun dedik. Bunları oynatırsak başarılı oluruz düşüncesindeydik. Kocaelispor'da 6-7 yıl yöneticilik yaptım. Daha sonra diğer görevlerimi icra ettim. 40 yıl Kocaelispor'la haşır neşir oldum. Kocaelispor'un bütün şampiyonluklarında varım. İyi günde de kötü gününde de hep Kocaelisporlu oldum' ifadelerini kullandı. Oturum sonunda Kocaelispor'un efsane isimlerine katılım belgesi ve teşekkür plaketi takdim edildi.