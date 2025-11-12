Bursaspor Kulübü, sezon başında yapılan göğüs sponsorluğu anlaşmasının yükümlülüklerin yerine getirilmemesi nedeniyle sonlandırıldığını açıkladı.

BURSA (İGFA) - Bursaspor Kulübü, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla göğüs sponsorluğu anlaşmasının iptal edildiğini duyurdu.

Kulüp yönetimi, anlaşmanın sürdürülmesinin mümkün olmadığını belirterek, 'Şehrin birlik ve beraberliğine zarar gelmemesi için birçok olumsuzluğa rağmen sessiz kaldık' ifadelerini kullandı. Açıklamada, sezon başında belirlenen sponsor bedelinin yüzde 50'sine razı gelinmesine rağmen, anlaşılan tutarın yalnızca yüzde 35'inin ödendiği belirtildi. Kalan kısmın ödenmemesi ve sürekli farklı gerekçeler sunulması üzerine sözleşmenin feshedildiği açıklandı.

Bursaspor yönetimi, 'Göreve geldiğimiz günden bu yana şehrin birlik ve beraberliğini korumayı en hassas gündemimiz olarak gördük. Ancak maddi ve manevi olarak kulübümüzü zora sokan bu süreçte sağlıklı bir sonuca ulaşılamamıştır.' ifadelerine yer verdi.