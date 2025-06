Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kocaeli’ne kazandırılan Mavi Bayraklı plajlar, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) tarafından denetlendi. Yapılan incelemeler sonucunda “Mavi Bayrak” ödülü almaya hak kazanan Kocaeli’nin 9 plajı, 2025 yüzme sezonunda denetimden tam not almayı başardı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli’nin mavi bayraklı 9 plajına yine tam not geldi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından şehrimize kazandırılan Mavi Bayraklı plajlar, her yıl Mavi Bayrak Programı Ulusal Koordinatörlüğü tarafından denetleniyor.

İzmit Körfezi’ndeki Altınkemer ve Ereğli Kumyalı Plajı ile Kandıra ilçesinde bulunan Kerpe, Cebeci, Kumcağız, Kovanağzı, Bağırganlı, Seyrek ve Miço Koyu Kadınlar Plajına yine uygunluk incelemesi yapıldı.

Su kalitesi ile birlikte güvenlik, temizlik, cankurtaran, engelli imkânları uygunluklarına yönelik denetimler yapılan incelemede Büyükşehir’in Mavi Bayraklı halk plajları bu yıl da tam not aldı.

MAVİ BAYRAK UYGUNLUK DENETİMİ

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı’ndan (TÜRÇEV) Ulusal Mavi Bayrak Program Asistanı Melisa Demir, Türkiye Su Sporları Federasyonundan (TSSF) Milli Takım Antrenörü ve Denetleme Kurul Üyesi Birol Şenkul, TSSF Denetleme Kurulu Üyesi İbrahim Uyar ve Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı personelinin katıldığı Mavi Bayrak uygunluk denetimlerinde önemli kriterlere dikkat edildi.

Bu kriterler; “Deniz Suyu Analizleri”, “Çevre Yönetimi”, “Güvenlik ve Donanımlar”, “Çevre Bilinçlendirme” etkinlikleri başlıkları altında toplanıyor. Yüzme sezonu öncesinde ve sezon boyunca deniz suyu numunesi alınıp mikrobiyolojik düzeyde analizlerinin yapılması, plajda cankurtaran ve ekipmanlarının bulundurulması, su sporları ile yüzme alanının ayrılmış olması, engelli olanakları ve plaj temizliği önemli kriterlerin bir kısmını oluşturuyor.